Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Με ευλάβεια η περιφορά των Επιταφίων στην Ύδρα, συναντήθηκαν στο λιμάνι του νησιού
Με ευλάβεια η περιφορά των Επιταφίων στην Ύδρα, συναντήθηκαν στο λιμάνι του νησιού
Οι Επιτάφιοι των ιερών ενοριακών ναών συναντήθηκαν στο λιμάνι του νησιού έξω από τον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Με έντονο το στοιχείο της θρησκευτικής ευλάβειας πραγματοποιήθηκε στην Ύδρα η περιφορά των Επιταφίων, με το νησί να προσελκύει και φέτος πολλούς επισκέπτες που επέλεξαν να περάσουν εκεί τις πασχαλινές ημέρες.
Οι Επιτάφιοι των ιερών ενοριακών ναών συναντήθηκαν στο λιμάνι του νησιού έξω από τον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Υδρας.
Ιδιαίτερη θέση στα τοπικά έθιμα κατέχει η μοναδική τελετή στα Καμίνια, όπου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής ο Επιτάφιος κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
Αφού ολοκληρώθηκε η περιφορά στα στενά της συνοικίας, η πομπή έφτασε στην ακτή, όπου οι βαστάζοι βύθισαν συμβολικά τα πόδια του Επιταφίου στο νερό, με σκοπό τον αγιασμό της θάλασσας. Ακολούθησε δέηση για τους ναυτικούς, με ευχές για ασφαλή ταξίδια και επιστροφή.
Οι Επιτάφιοι των ιερών ενοριακών ναών συναντήθηκαν στο λιμάνι του νησιού έξω από τον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Υδρας.
Ιδιαίτερη θέση στα τοπικά έθιμα κατέχει η μοναδική τελετή στα Καμίνια, όπου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής ο Επιτάφιος κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
Αφού ολοκληρώθηκε η περιφορά στα στενά της συνοικίας, η πομπή έφτασε στην ακτή, όπου οι βαστάζοι βύθισαν συμβολικά τα πόδια του Επιταφίου στο νερό, με σκοπό τον αγιασμό της θάλασσας. Ακολούθησε δέηση για τους ναυτικούς, με ευχές για ασφαλή ταξίδια και επιστροφή.
Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Facebook/Η φωνή της Ύδρας
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
