Καιρός: Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό, πού αναμένονται βροχές έως την Κυριακή του Πάσχα

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη 09-04-2026

Ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή 10-04-2026

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο 11-04-2026

O καιρός την Κυριακή του Πάσχα 12-04-2026

Ενδέχεται να σημειωθούν μόνο πρόσκαιρες βροχές, με τον καιρό να είναι κατά βάση κατάλληλος για τις πασχαλινές δραστηριότητες.Aναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου αναμένονται τοπικές βροχές.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 3 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 7 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 23 βαθμούς Κελσίου.Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στον Κορινθιακό υπάρχει πιθανότητα οι βορειοδυτικοί άνεμοι να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.Στο νομό Αττικής αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18-19 βαθμούς ΚελσίουΣτην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, στην υπόλοιπη χώρα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.Στα βορειοανατολικά παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στα κεντρικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.