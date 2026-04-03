Η πρώην σύντροφος του Μάρκου Βιλανάκη είχε καταγγείλει κλοπή Rolex αξίας €55.000 και €80.000 σε μετρητά, τι ερευνούν οι Αρχές

Βρέθηκε δαχτυλικό αποτύπωμα γυναίκας Ρομά





Κλείσιμο



Νέα στοιχεία έρχονται στο φως και μπαίνουν στον φάκελο της υπόθεσης των Βιλανάκηδων . Στο επίκεντρο βρίσκεται παλαιότερη καταγγελία διάρρηξης με θύμα την πρώην σύντροφο του Μάρκου Βιλανάκη, το ίδιο πρόσωπο που μόλις χθες είχε επιλέξει να βγει δημόσια και να υπερασπιστεί την οικογένεια, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι «οι Βιλανάκηδες δεν είναι τα τέρατα που παρουσιάζονται» Η συγκεκριμένη εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε έκπληξη στους αστυνομικούς που χειρίζονται την ευρύτερη υπόθεση των Βιλανάκηδων.Και αυτό όχι επειδή προκύπτει, σε αυτή τη φάση, ευθεία σύνδεση της συγκεκριμένης διάρρηξης με τα τέσσερα προφυλακισμένα αδέλφια, αλλά επειδή η παλαιότερη καταγγελία της ίδιας γυναίκας εμφανίζει κάποια στοιχεία που οι Αρχές θεωρούν ότι πρέπει να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή.Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση έχει μπει πλέον στο κάδρο της συνολικής έρευνας και, κατά πληροφορίες, έχει ενταχθεί στον φάκελο για περαιτέρω διερεύνηση.Σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας, άγνωστος ή άγνωστοι φέρονται να μπήκαν στο σπίτι της χωρίς να έχουν αφήσει ίχνη παραβίασης, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, οδηγεί στο ενδεχόμενο χρήσης αντικλειδιού.Από το σπίτι καταγγέλθηκε ότι αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ, ενώ από άλλο σημείο του χώρου εκλάπη και ένα ρολόι Rolex Daytona , αξίας 55.000 ευρώ.Μαζί με αυτά, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, αφαιρέθηκαν και κοσμήματα διαφόρων τύπων, συνολικής αξίας 10.000 ευρώ.Το σημείο, ωστόσο, που δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση είναι όσα καταγράφονται στη συμπληρωματική ένορκη εξέταση μάρτυρα, η οποία συντάχθηκε στις 27 Μαΐου 2025, σε συνέχεια προηγούμενων καταθέσεων της ίδιας στις 20 και 21 Μαΐου 2025.Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε μετά τη διάρρηξη της οικίας της, εντοπίστηκε αποτύπωμα στην εξωτερική επιφάνεια ξύλινης κοσμηματοθήκης, η οποία βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο και, όπως αναφέρεται, είχε ερευνηθεί από τον δράστη.Κατά το ίδιο έγγραφο, το αποτύπωμα αυτό φέρεται να ταυτίστηκε δακτυλοσκοπικά με αποτύπωμα του αριστερού αντίχειρα γυναίκας Ρομά.Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη συμπληρωματική κατάθεσή της, φέρεται να δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη γυναίκα, πως δεν την αναγνώρισε ούτε από τις φωτογραφίες που της επιδείχθηκαν και ότι δεν μπορεί να εξηγήσει πώς βρέθηκε το αποτύπωμά της μέσα στο διαμέρισμά της. Αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι που, σύμφωνα με πληροφορίες, κινητοποίησε εκ νέου το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ.Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον αν υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στη διάρρηξη που είχε καταγγείλει η πρώην σύντροφος και σε άλλες υποθέσεις που βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των Αρχών.

