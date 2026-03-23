Απεργοί επιτέθηκαν στο Σύνταγμα σε οδηγό ταξί που δούλευε, τον έβρισαν και του πέταξαν καφέδες, δείτε βίντεο
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση των αυτοκινητιστών των ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Οι απεργοί έχουν διαρκώς ανοιχτά τα «ραντάρ» τους για οδηγούς και ιδιοκτήτες που δεν τηρούν την απεργία.
Σε αρκετές περιπτώσεις, όταν κάποια ταξί πέρασαν από δρόμους κοντά στο Σύνταγμα πυροδοτήθηκε μεγάλη ένταση, με φραστικές επιθέσεις και καφέδες να εκσφενδονίζονται, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παραλίγο να πιαστούν στα χέρια.
Υπενθυμίζεται ότι από τις 6 το πρωί της Δευτέρας (23/3), ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών, οι οδηγοί ταξί πραγματοποιούν 24ωρη πανελλαδική απεργία.
Τα ταξί κινήθηκαν το σαββατοκύριακο κανονικά, καθώς οι οδηγοί προχώρησαν σε διήμερη αναστολή της απεργίας τους προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, ωστόσο από σήμερα οι κινητοποιήσεις εντείνονται, με φόντο το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.
Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί αντιδρούν κατά κύριο λόγο στην υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από το 2026 για τα νέα οχήματα, με τον κλάδο να ζητά παράταση του μέτρου τουλάχιστον έως το 2035.
