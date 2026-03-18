Έπαιζε με τον αδερφό του και εγκλωβίστηκε σε θύρα παραλαβής δεμάτων 7χρονος στην Καβάλα, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
 Κλήθηκε η Πυροσβεστική και το Λιμενικό - Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, να κλείνουμε τη θύρα φεύγοντας, λέει πυροσβέστης

11 ΣΧΟΛΙΑ
Επτάχρονος στην Καβάλα εγκλωβίστηκε σε θύρα παραλαβής δεμάτων και έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσουν.

Ο 7χρονος έπαιζε με τον αδερφό του όταν μπήκε στο locker που είχε μείνει ανοιχτό μετά από παραλαβή δέματος. Το παιδί βρέθηκε στο εσωτερικό και κάτω από άγνωστες συνθήκες η πόρτα έκλεισε, σύμφωνα με τον ALPHA.

Τρομοκρατημένος ο 7χρονος χτυπούσε την μεταλλική πόρτα με πολίτες να σπεύδουν στο σημείο. Κλήθηκε η Πυροσβεστική και το Λιμενικό.


«Ειδοποιηθήκαμε από πολίτες που άκουγαν θόρυβο στο κουτί παραλαβής δεμάτων που υπάρχουν στην πόλη. Με τα εργαλεία που έχουμε ανοίξαμε το ντουλάπι. Τα παιδιά ενδεχομένως το βλέπουν σαν παιχνίδι, σαν αστείο. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, να κλείνουμε τη θύρα φεύγοντας», δήλωσε πυροσβέστης.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης