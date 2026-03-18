Έπαιζε με τον αδερφό του και εγκλωβίστηκε σε θύρα παραλαβής δεμάτων 7χρονος στην Καβάλα, βίντεο
Έπαιζε με τον αδερφό του και εγκλωβίστηκε σε θύρα παραλαβής δεμάτων 7χρονος στην Καβάλα, βίντεο
Κλήθηκε η Πυροσβεστική και το Λιμενικό - Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, να κλείνουμε τη θύρα φεύγοντας, λέει πυροσβέστης
Επτάχρονος στην Καβάλα εγκλωβίστηκε σε θύρα παραλαβής δεμάτων και έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσουν.
Ο 7χρονος έπαιζε με τον αδερφό του όταν μπήκε στο locker που είχε μείνει ανοιχτό μετά από παραλαβή δέματος. Το παιδί βρέθηκε στο εσωτερικό και κάτω από άγνωστες συνθήκες η πόρτα έκλεισε, σύμφωνα με τον ALPHA.
Τρομοκρατημένος ο 7χρονος χτυπούσε την μεταλλική πόρτα με πολίτες να σπεύδουν στο σημείο. Κλήθηκε η Πυροσβεστική και το Λιμενικό.
«Ειδοποιηθήκαμε από πολίτες που άκουγαν θόρυβο στο κουτί παραλαβής δεμάτων που υπάρχουν στην πόλη. Με τα εργαλεία που έχουμε ανοίξαμε το ντουλάπι. Τα παιδιά ενδεχομένως το βλέπουν σαν παιχνίδι, σαν αστείο. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, να κλείνουμε τη θύρα φεύγοντας», δήλωσε πυροσβέστης.
Ο 7χρονος έπαιζε με τον αδερφό του όταν μπήκε στο locker που είχε μείνει ανοιχτό μετά από παραλαβή δέματος. Το παιδί βρέθηκε στο εσωτερικό και κάτω από άγνωστες συνθήκες η πόρτα έκλεισε, σύμφωνα με τον ALPHA.
Τρομοκρατημένος ο 7χρονος χτυπούσε την μεταλλική πόρτα με πολίτες να σπεύδουν στο σημείο. Κλήθηκε η Πυροσβεστική και το Λιμενικό.
«Ειδοποιηθήκαμε από πολίτες που άκουγαν θόρυβο στο κουτί παραλαβής δεμάτων που υπάρχουν στην πόλη. Με τα εργαλεία που έχουμε ανοίξαμε το ντουλάπι. Τα παιδιά ενδεχομένως το βλέπουν σαν παιχνίδι, σαν αστείο. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, να κλείνουμε τη θύρα φεύγοντας», δήλωσε πυροσβέστης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
