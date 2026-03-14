Σεισμός τώρα στα ανοιχτά των Χανίων

Σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (14/3) στα ανοιχτά των Χανίων.Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 14,2 χιλιόμετρα ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στα 36 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.