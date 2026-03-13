Φυλακές Μαλανδρίνου: Μαχαίρι και κλειδιά βρήκε η ΕΛ.ΑΣ. σε έφοδο στο κελί διαβόητου Αλβανού κακοποιού
Οι αστυνομικοί δυσκολεύθηκαν να μπουν στο κελί καθώς ο κρατούμενος είχε ασφαλίσει την πόρτα με ένα κομμάτι ξύλο
Έφοδο στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να μπουν στο κελί Αλβανού βαρυποινίτη καθώς είχαν πληροφορίες ότι είχε στην κατοχή του παράνομα αντικείμενα ωστόσο δυσκολεύθηκαν καθώς ο κρατούμενος την είχε ασφαλίσει με ένα κομμάτι ξύλο.
Τελικά οι αστυνομικοί την «γκρέμισαν» και ερεύνησαν τον χώρο εντοπίζοντας ένα μαχαίρι με μαύρη θήκη και κάτι κλειδιά. Συνολικά έγιναν 16 έρευνες κελιών.
