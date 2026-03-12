Ελλάδα: Τα παλιά αυτοκίνητα ταλαιπωρούν όλους τους οδηγούς

Ένας παράγοντας που επιβαρύνει ολοένα περισσότερο την καθημερινότητα των οδηγών είναι τα εκατοντάδες οχήματα που ακινητοποιούνται καθημερινά από μηχανικές βλάβες, δημιουργώντας αιφνίδια μποτιλιαρίσματα και μεγάλες καθυστερήσεις.

Τα τελευταία τρία χρόνια, οι εταιρείες οδικής βοήθειας καταγράφουν κάθε ημέρα μεγάλο αριθμό κλήσεων για αυτοκίνητα που μένουν στη μέση του δρόμου. Σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα ακινητοποιούνται σε κεντρικούς άξονες, λεωφόρους και κόμβους με μεγάλη κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται άμεσα ουρές χιλιομέτρων. Μια λωρίδα που κλείνει λόγω ενός αυτοκινήτου με βλάβη είναι αρκετή για να προκαλέσει αλυσιδωτή συμφόρηση σε ολόκληρη τη διαδρομή...

