Χανιά: Συνέλαβαν 51χρονο με πάνω από δύο κιλά κάνναβη και κοκαΐνη
Χανιά: Συνέλαβαν 51χρονο με πάνω από δύο κιλά κάνναβη και κοκαΐνη

Τη σύλληψη έκαναν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων

Χανιά: Συνέλαβαν 51χρονο με πάνω από δύο κιλά κάνναβη και κοκαΐνη
Στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα για ναρκωτικά, προχώρησαν στα Χανιά αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Η σύλληψή του, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε το μεσημέρι της Τρίτης μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

Ο 51χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων και ακινητοποιήθηκε, ενώ στον έλεγχο και την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 2,192 κιλά κάνναβης, 206,4 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 ζυγαριές, τρίφτης και χρηματικό ποσό 1.010 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
