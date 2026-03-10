Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Γιος καθηγητή στα Άνω Λιόσια χτύπησε 13χρονο μέσα στο σχολείο - Ο αδερφός του θύματος επιτέθηκε μετά στον εκπαιδευτικό
Ο 13χρονος χειρουργήθηκε, ο γιος του καθηγητή πήρε διήμερη αποβολή
Ξυλοδαρμό από αδελφό μαθητή που είχε ξυλοκοπήσει ο 14χρονος γιος του δέχθηκε καθηγητής σε Γυμνάσιο των Άνω Λιοσίων.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης είναι αδελφός μαθητής σχολείου τον οποίο νωρίτερα είχε τραυματίσει στο πρόσωπο ο 14χρονος γιος του 62χρονου καθηγητή. Ο μαθητής είχε, μάλιστα, μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Ο τραυματισμός του 13χρονου μαθητή ήταν σοβαρός, καθώς το παιδί χειρουργήθηκε στο πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δε, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου γιου του εκπαιδευτικού για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Το σχολείο έδωσε 2 ημέρες αποβολή στον γιο του καθηγητή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν στο σχολείο έφτασε ο 17χρονος αδερφός του θύματος για να μάθει τι έχει συμβεί, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον εκπαιδευτικό, ο οποίος υπερασπίστηκε τον γιο του και δράστη του ξυλοδαρμού. Τότε ο νεαρός επιτέθηκε στον καθηγητή, ο οποίος και τελικά απευθύνθηκε στην αστυνομία.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης είναι αδελφός μαθητής σχολείου τον οποίο νωρίτερα είχε τραυματίσει στο πρόσωπο ο 14χρονος γιος του 62χρονου καθηγητή. Ο μαθητής είχε, μάλιστα, μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Ο τραυματισμός του 13χρονου μαθητή ήταν σοβαρός, καθώς το παιδί χειρουργήθηκε στο πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δε, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου γιου του εκπαιδευτικού για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Το σχολείο έδωσε 2 ημέρες αποβολή στον γιο του καθηγητή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν στο σχολείο έφτασε ο 17χρονος αδερφός του θύματος για να μάθει τι έχει συμβεί, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον εκπαιδευτικό, ο οποίος υπερασπίστηκε τον γιο του και δράστη του ξυλοδαρμού. Τότε ο νεαρός επιτέθηκε στον καθηγητή, ο οποίος και τελικά απευθύνθηκε στην αστυνομία.
