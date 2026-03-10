Ποινή φυλάκισης σε 56χρονο στη Ρόδο για χιλιάδες προϊόντα «μαϊμού»

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Το χρονικό της υπόθεσης - Πώς ξεσκεπάστηκε η δράση του
Στα «μαλακά» έπεσε από το Τριμελές Εφετείο Β' Βαθμού Δωδεκανήσου 56χρονος που δικάστηκε για τα χιλιάδες είδη «μαϊμού» γνωστών εταιρειών που είχαν εντοπιστεί στις αποθήκες και επιχειρήσεις του στη Ρόδο, αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Το δικαστήριο, κάνοντας δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του συνηγόρου υπεράσπισης κ. Δημήτρη Αποστολά, επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών μετατρεπόμενη προς 5 ευρώ την ημέρα.
-Αθέμιτη χρήση σήματος και κατοχή προϊόντων με αλλότριο σήμα με ιδιαίτερα μεγάλο επιδιωχθέν όφελος σε εμπορική κλίμακα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
Συγκεκριμένα, το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου, είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας στον 56χρονο και του είχε επιβάλει συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.
Κατά της απόφασης αυτής, ο 56χρονος άσκησε έφεση και έτσι η υπόθεση του εκδικάστηκε εκ νέου χθες, από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο καταφέρνοντας να μειώσει την πρωτόδικη ποινή που του είχε επιβληθεί.
Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, η «αντίστροφη μέτρηση» για τον 56χρονο ξεκίνησε όταν στις 2.30 το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου 2018 κλιμάκιο του ΣΔΟΕ διενήργησε έλεγχο στον επαγγελματικό του χώρο στην πόλη της Ρόδου, με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο ενδυμάτων.
Ο έλεγχος επεκτάθηκε στην αποθήκη του υποκαταστήματος που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, στο κεντρικό κατάστημα της επιχείρησης καθώς και σε άλλα δύο υποκαταστήματα που ανήκουν στην 47χρονη σύζυγό του με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων.
Για όλα τα καταστήματα υπεύθυνος δήλωσε ότι είναι ο 56χρονος. Εκεί οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση παρήγαγε, εμπορευόταν και διέθετε προς πώληση χονδρική και λιανική, προϊόντας ένδυσης συνολικής ποσότητας 14.653 τεμαχίων, που έφεραν πλαστά σήματα γνωστών οίκων του εξωτερικού (απομιμητικά).
Για αυτά τα αδικήματα τον Ιούνιο του 2022, ο 56χρονος είχε κριθεί ένοχος από το πρωτόδικο δικαστήριο.
Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις της πρώτης επιχείρησης στη πόλη της Ρόδου είχαν εντοπιστεί 9 μηχανήματα εκτύπωσης και επικόλλησης σταμπών, 5 μηχανήματα κοπής και ραφής σημάτων και σχεδίων, 120.450 στάμπες με σήματα επωνύμων εταιρειών, 318.720 τεμάχια ενδύματα, τσάντες και καπέλα, χωρίς κανένα σήμα ή στάμπα συσκευασμένα σε κούτες και μη, τα οποία θα τοποθετούνταν πλαστά σήματα εταιρειών (απομιμητικά), καθώς και 14.653 τεμάχια ενδύματα, τσάντες και καπέλα στα οποία είχαν ήδη τοποθετηθεί τα πλαστά σήματα γνωστών εταιρειών και διατίθεντο προς πώληση.
Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΔΟΕ, από την πώληση των απομιμητικών θα αποκομίζονταν παράνομο περιουσιακό όφελος ίσο με το ποσό των 204.223 ευρώ (βάση της αναγραφόμενης τιμής σε αυτά) που αντιστοιχεί στην αξία πώλησης των ήδη παραποιημένων εμπορευμάτων κατασκευασμένα από την ίδια την επιχείρηση, καθώς και σε παράνομο περιουσιακό όφελος τουλάχιστον 990.536 ευρώ από τα ενδύματα, τσάντες και καπέλα χωρίς κανένα σήμα ή στάμπα που είχαν κατασχεθεί στην επιχείρηση και στα καταστήματα του 56χρονου και της συζύγου του.
Όλα τα αντικείμενα κατασχέθηκαν ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ζευγαριού, με την οποία παραπέμφθηκε αρμοδίως.
Την επόμενη μέρα (Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018), ο 56χρονος στις 11 το πρωί, πέρασε την πόρτα της ανακρίτριας όπου και απολογήθηκε αρνούμενος τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 56χρονος είχε ισχυριστεί πως τα διάφορα είδη τα έφερνε από την Τουρκία και αφού έβαζε τις στάμπες τα διέθετε προς πώληση στα καταστήματα του.
Ο ίδιος είχε πει πως τα είδη αυτά αν και έφεραν την ένδειξη γνωστών εταιρειών, εντούτοις δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να αναγνωριστούν ως γνήσια καθώς αφενός η ποιότητά τους ήταν πολύ χαμηλή και αφετέρου, επρόκειτο για μοντέλα που δεν έχουν καμία σχέση με τα αυθεντικά.
Ο 56χρονος είχε επίσης πει πως, σε καμία περίπτωση το ύψος της αξίας δεν ανέρχεται σε 1.200.000 ευρώ όπως είχε εκτιμήσει το ΣΔΟΕ, και είχε χαρακτηρίσει εντελώς αυθαίρετη την αξία και τον υπολογισμό αυτό, καθώς το κάθε τεμάχιο – όπως είχε τονίσει- είχε αγοραστεί σε τιμή κάτω από ένα ευρώ και η πώληση του δεν μπορούσε να ξεπεράσει τα 2-4 ευρώ.
Για αυτό τον λόγο, επειδή επρόκειτο για προϊόντα χαμηλής ποιότητας δεν ήταν δυνατόν να παραπλανηθούν οι πελάτες, ενώ είχε επισημάνει ότι όλα τα είδη κάλυπταν τις ανάγκες των καταστημάτων.
Τέλος, ο 56χρονος είχε δηλώσει πως κακώς είχαν κατασχεθεί περί τις 30.000 προϊόντα τα οποία δεν έφεραν στάμπες και είχε ζητήσει να του επιστραφούν.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο 56χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισής του μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της καταβολής εγγυοδοσίας ποσού 2.500 ευρώ.
Πηγή: rodiaki.gr
Η σύλληψη του 56χρονου είχε γίνει το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Σεπτεμβρίου 2018 μετά την «έφοδο» του κλιμακίου του ΣΔΟΕ από την Αθήνα και στη συνέχεια είχε προσαχθεί, συνοδεία του συνηγόρου του κ. Βασίλη Καταβενάκη, ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου ο οποίος και του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για πλαστογραφία (κατάρτιση και χρήση πλαστού) κατ' εξακολούθηση για ποσό άνω των 120.000 ευρώ και κατ' επάγγελμα για ποσό άνω των 30.000 ευρώ.
