Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 5χρονης ανιψιάς του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σεξουαλική κακοποίηση Ανήλικη

Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 5χρονης ανιψιάς του

Ο άνδρας φέρεται να προέβη σε θωπείες και σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του κοριτσιού

Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 5χρονης ανιψιάς του
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 35χρονου, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της μόλις 5 ετών ανιψιάς του, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν στην ΕΛ.ΑΣ. οι γονείς της ανήλικης, όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας, μέσα στο διαμέρισμα όπου διαμένει η οικογένεια και φιλοξενείται ο 35χρονος. Εκεί, ο άνδρας φέρεται να προέβη σε θωπείες και σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του κοριτσιού.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβασης της Νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης