Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 5χρονης ανιψιάς του
Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 5χρονης ανιψιάς του
Ο άνδρας φέρεται να προέβη σε θωπείες και σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του κοριτσιού
Στη σύλληψη ενός 35χρονου, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της μόλις 5 ετών ανιψιάς του, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν στην ΕΛ.ΑΣ. οι γονείς της ανήλικης, όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας, μέσα στο διαμέρισμα όπου διαμένει η οικογένεια και φιλοξενείται ο 35χρονος. Εκεί, ο άνδρας φέρεται να προέβη σε θωπείες και σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του κοριτσιού.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβασης της Νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν στην ΕΛ.ΑΣ. οι γονείς της ανήλικης, όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας, μέσα στο διαμέρισμα όπου διαμένει η οικογένεια και φιλοξενείται ο 35χρονος. Εκεί, ο άνδρας φέρεται να προέβη σε θωπείες και σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του κοριτσιού.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβασης της Νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα