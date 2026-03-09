Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 68χρονος για σεξουαλικη κακοποίηση του 8χρονου ανιψιού του
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 68χρονος για σεξουαλικη κακοποίηση του 8χρονου ανιψιού του

Πρωτόδικα ο 68χρονος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12,5 ετών ωστόσο στο Εφετείο η ποινή του μειώθηκε

Στράτος Λούβαρης
Συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών και 3 μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε 68χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση του οκτάχρονου ανιψιού του.

Στον κατηγορούμενο, ο οποίος καταδικάστηκε για κατάχρηση ανηλίκου σε ασελγείς πράξεις, αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Ως αποτέλεσμα, η ποινή του μειώθηκε, καθώς πρωτόδικα του είχε επιβληθεί κάθειρξη 12,5 ετών. Μετά την απόφαση του Εφετείου, ο 68χρονος επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη τον Οκτώβριο του 2023, όταν οι γονείς του ανήλικου απευθύνθηκαν στις Αρχές. Το παιδί είχε περιγράψει ενώπιον παιδοψυχολόγου αγγίγματα σε απόκρυφα σημεία του σώματός του από τον θείο του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλα συνέβησαν μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 68χρονος στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του ανήλικου του είχαν εμπιστευτεί την επίβλεψη του παιδιού όταν χρειάστηκε να απουσιάσουν, γεγονός το οποίο φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε ο κατηγορούμενος για να προχωρήσει στις αποτρόπαιες πράξεις του.

Στην απολογία του, ο 68χρονος αποδέχθηκε ότι είχε μία «στιγμιαία επαφή» με τον (εξ αγχιστείας) ανιψιό του, ισχυρίστηκε ωστόσο ότι δεν είχε «πονηρό σκοπό».
