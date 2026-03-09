Συνεχείς οι ροές μεταναστών στην Κρήτη: 57 άνδρες αποβιβάστηκαν σήμερα στους Καλούς Λιμένες
Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε καταγραφή των στοιχείων τους και προγραμματίζεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο

Στους Καλούς Λιμένες αποβιβάστηκαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 57 μετανάστες, σε ένα νέο περιστατικό που προστίθεται στις πολλές αφίξεις των τελευταίων ημερών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, από τους παράνομους μετανάστες, 49 προέρχονται από το Μπαγκλαντές, εκ των οποίων οι 5 είναι ανήλικοι, ενώ οι υπόλοιποι είναι 3 Σουδανοί και 5 από την Αίγυπτο.

Όλοι οι μετανάστες είναι άνδρες και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, βρίσκονται σε καλή κατάσταση σε ό,τι αφορά την υγεία τους. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε καταγραφή των στοιχείων τους και προγραμματίζεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο.
