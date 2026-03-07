Συνελήφθη 70χρονος στο Ηράκλειο για ναρκωτικά: Κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους τριών κιλών
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη ναρκωτικά

Συνελήφθη 70χρονος στο Ηράκλειο για ναρκωτικά: Κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους τριών κιλών

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες την ώρα που επιβιβαζόταν στο όχημά του

Συνελήφθη 70χρονος στο Ηράκλειο για ναρκωτικά: Κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους τριών κιλών
Στη σύλληψη ενός 70 χρονου στο Ηράκλειο, για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 70χρονος εντοπίσθηκε κατά το χρόνο που επιβιβαζόταν στο όχημά του και ακινητοποιήθηκε, ενώ σε έρευνα που έγινε τόσο στο όχημα, όσο και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι συσκευασίες που περιείχαν 655,7 γραμμάρια κάνναβης, επτά συσκευασίες που περιείχαν αποξηραμένα τμήματα δενδρυλλίων κάνναβης συνολικού βάρους 2 κιλών και 310 γραμμαρίων, μια ζυγαριά και ένας τρίφτης.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

