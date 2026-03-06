Σύλληψη οδηγού στα Καλύβια που έτρεχε με 151 χλμ, ήταν μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα και απείλησε αστυνομικούς
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαία Αστυνομία Σύλληψη μεθυσμένος Καλύβια

Σύλληψη οδηγού στα Καλύβια που έτρεχε με 151 χλμ, ήταν μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα και απείλησε αστυνομικούς

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση

Σύλληψη οδηγού στα Καλύβια που έτρεχε με 151 χλμ, ήταν μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα και απείλησε αστυνομικούς
67 ΣΧΟΛΙΑ
Στην σύλληψη ενός 42χρονου οδηγού ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου να οδηγεί μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα, να τρέχει με 151 χλμ και να απείλησε αστυνομικούς, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία,ο 42χρονος εντοπίστηκε μέσω συσκευής radar να τρέχει επί της Λεωφ. Λαυρίου στην περιοχή των Καλυβίων με 151 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80 χλμ/ώρα, δηλαδή υπερέβαινε το όριο κατά 71 χλμ/ώρα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε με αλκοολόμετρο, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,63 mg/l.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την ακινητοποίησή του ο 42χρονος απείλησε και εξύβρισε τους αστυνομικούς, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε ισχύουσα άδεια οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

*Φωτογραφία αρχείου 
67 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης