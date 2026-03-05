Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Μπαράζ τουρκικών παραβάσεων και παραβιάσεων στο Αιγαίο από επτά αεροσκάφη
Μπαράζ τουρκικών παραβάσεων και παραβιάσεων στο Αιγαίο από επτά αεροσκάφη
Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική
Σε μπαράζ παραβιάσεων πάνω από το Αιγαίο και παραβάσεων του FIR Αθηνών προχώρησε η τουρκική πολεμική αεροπορία την Πέμπτη 5 Μαρτίου.
Επτά αεροσκάφη, δύο ζεύγη μαχητικών F-16, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, ένα κατασκοπευτικό CN-235 και ένα μη επανδρωμένο (UAV) έκαναν 8 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 8 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Δύο παραβάσεις έγιναν από το ζεύγος των μαχητικών αεροσκαφών, μία από το ATR-72, μία από το UAV και 4 από το CN-235.
Επίσης έγιναν δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τα F-16 και 6 από το ATR-72.
Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
