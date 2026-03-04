Κύπρος: Οι μισοί επιβάτες της πτήσης που επέστρεψε στην Αθήνα από την Λάρνακα, επέλεξαν να μην φύγουν ξανά

Μια επιβάτιδα περιέγραψε τις στιγμές της αναστάτωσης στον αέρα, σημειώνοντας ότι ενώ ο πιλότος είχε ήδη ανακοινώσει την προσγείωση, το αεροπλάνο άρχισε ξαφνικά να κυκλώνει την περιοχή