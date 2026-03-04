Ήπιος ο καιρός με λίγες βροχές Πέμπτη και Παρασκευή - Πτώση θερμοκρασίας και ενίσχυση ανέμων έως 8 μποφόρ το Σαββατοκύριακο
Επιδείνωση με βροχές και ανέμους από την Πέμπτη 5/3, δείτε χάρτες της ΕΜΥ
Η αστάθεια του καιρού επιστρέφει σταδιακά στη χώρα από την Πέμπτη 5/3, με τις νεφώσεις να πυκνώνουν στα δυτικά και τα βόρεια και τις πρώτες τοπικές βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους στα ηπειρωτικά.
Την Παρασκευή 6/3 τα φαινόμενα επεκτείνονται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, ενώ το Σάββατο η κακοκαιρία εντείνεται στα ανατολικά και νότια τμήματα, με βροχές, πιθανές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους που στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση, ιδιαίτερα προς το τέλος της εβδομάδας.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και κατά τόπους στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Η πρόγνωση του καιρού από σήμερα Τετάρτη 4/3 έως και το Σάββατο 8/3Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη (04/03) ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά και τα νότια θα πυκνώσουν. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα βορειοδυτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.
Πρόγνωση για Πέμπτη (05/3)Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις βραδινές ώρες στα βόρεια.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια, με τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Η πρόγνωση Ζιακόπουλου
