Ήπιος ο καιρός με λίγες βροχές Πέμπτη και Παρασκευή - Πτώση θερμοκρασίας και ενίσχυση ανέμων έως 8 μποφόρ το Σαββατοκύριακο

Πρόγνωση για Παρασκευή (06/03)

Πρόγνωση για Σάββατο (07/3)



Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά από τις προμεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια, με τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, στα νότια 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και πιθανόν 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.Την Πέμπτη (5/3), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις απογευματινές - βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Β. Εύβοια και τα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.Την Παρασκευή (6/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στην Α. Στερεά - Εύβοια, την Πελοπόννησο και το βράδυ στη Β-ΒΑ Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.Το Σαββατοκύριακο (7-8/3), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η επικράτηση ΒΑ ανέμων με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Αιγαίο) και η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην ανατολική και τη βόρεια Ελλάδα. Σημειώνεται, πάντως, ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν αναμένεται να πέσουν κάτω από τις κανονικές (μέσες) τιμές της εποχής. Κατά τα άλλα, λίγες βροχές θα σημειωθούν το Σάββατο στην κεντροδυτική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.