Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό σήμερα, αλλαγή από την Πέμπτη με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Μετά τη σημερινή ηλιοφάνεια αναμένεται μεταβολή του καιρού με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές – Τοπικές βροχές έως και το Σαββατοκύριακο





Το σκηνικό του καιρού δεν παρουσιάζει σήμερα σημαντικές αλλαγές και παραμένει σε ευχάριστα και ήπια επίπεδα. Παρά τις χαμηλότερες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες, η ηλιοφάνεια και η άνοδος της θερμοκρασίας στη διάρκεια της ημέρας δημιουργούν συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο άνοιξη.



Μεταβολή του καιρού από την Πέμπτη Από αύριο Πέμπτη αναμένεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με την εμφάνιση βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς και πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεριμένα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βόρεια Εύβοια και τα ορεινά της Ηπείρου, κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες.



Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο, ενώ βροχοπτώσεις προβλέπονται το βράδυ και στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα.



Το Σαββατοκύριακο αναμένονται επίσης τοπικές βροχές στην κεντροδυτική Μακεδονία, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.







Ο καιρός σήμερα Aναμένονται καλές καιρικές, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 15-17, στην Ήπειρο από 4 έως 17-19 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 16-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 18-20 και τοπικά 21 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16-17 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.



Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19-20 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16-17 βαθμούς.



Ο καιρός την Πέμπτη 05-03-2026 Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και από το μεσημέρι και στα κεντρικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Παρασκευή 06-03-2026 Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και θα ενισχυθούν.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός το Σάββατο 07-03-2026 Στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια, με τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, στα νότια 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και πιθανόν 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.



Ο καιρός την Κυριακή 08-03-2026 Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.



Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.