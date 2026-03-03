Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Καταδικαστέα η στοχοποίηση δικηγόρου, υπονόμευση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, λέει ο ΔΣΑ
Αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε η πρόσφατη αναγραφή υβριστικών συνθημάτων στην είσοδο πολυκατοικίας στην οποία στεγάζονται τα γραφεία ποινικολόγου δικηγόρου των Αθηνών
O Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή περιστατικό στοχοποίησης δικηγόρου των Αθηνών επισημαίνει ότι ανάλογες ενέργειες είναι «αναφανδόν καταδικαστέες από σύσσωμο το δικηγορικό σώμα» και η στοχοποίηση δικηγόρου «υπονομεύει την ελεύθερη άσκηση του υπερασπιστικού λειτουργήματος, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το δικαίωμα δίκαιης δίκης».
Αφορμή για την λήψη της εν λόγω απόφασης του Δ.Σ. του ΔΣΑ, αποτέλεσε η πρόσφατη, από άγνωστα άτομα, αναγραφή υβριστικών συνθημάτων στην είσοδο πολυκατοικίας στην οποία στεγάζονται τα γραφεία ποινικολόγου δικηγόρου των Αθηνών, αλλά και τα τρικάκια με συνθήματα.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση του ΔΣΑ έχει ως εξής:
«Με αφορμή πρόσφατο, ιδιαιτέρως ανησυχητικό, περιστατικό στοχοποίησης δικηγόρου Αθηνών, εξαιτίας της επαγγελματικής του ιδιότητας και εξ αφορμής υπόθεσης που χειρίζεται, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι υποχρεωμένος να επισημάνει εκ νέου την πάγια θέση του ότι ο δικηγόρος, ως συλλειτουργός της Δικαιοσύνης, κατά την άσκηση των καθηκόντων του απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας, ουδέποτε δύναται να ταυτίζεται με τον εντολέα του, πολλώ, δε, μάλλον να στοχοποιείται λόγω αυτού και της φύσης της πράξης για την οποία τον υπερασπίζεται.
Η στοχοποίηση δικηγόρου υπονομεύει την ελεύθερη άσκηση του υπερασπιστικού λειτουργήματος, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το δικαίωμα δίκαιης δίκης.
Φαινόμενα όπως αυτό που έλαβε χώρα είναι αναφανδόν καταδικαστέα από σύσσωμο το δικηγορικό σώμα, αλλά και από κάθε δημοκρατικά ευαισθητοποιημένο πολίτη στο πλαίσιο μίας ευνομούμενης πολιτείας και δικαιοκρατικής τάξης».
