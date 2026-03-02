Να σταματήσουμε να βάζουμε ταμπέλες: Το μήνυμα από το Χαμόγελο του Παιδιού για την Πανελλήνια Ημέρα κατά του Bullying

Αναφέρθηκε στην ιστορία του μικρού Ανδρέα, από το ημερολόγιο του οποίου γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία του «Χαμόγελου του Παιδιού», σημειώνοντας ότι πολλοί από όσους υπήρξαν παιδιά-εθελοντές τότε, συνεχίζουν σήμερα ως ενήλικες, ακόμη και σε θέσεις ευθύνης.Παρουσιάζοντας το εύρος του έργου του Οργανισμού, ανέφερε ότι «σε 30 χρόνια λάβαμε 5.417.410 κλήσεις», επισημαίνοντας πως μέσα σε αυτές υπήρξαν περιπτώσεις παιδιών που σώθηκαν και άλλαξε ουσιαστικά η πορεία της ζωής τους.Όπως σημείωσε, το 45% των επικοινωνιών πραγματοποιείται πλέον μέσω chat, γεγονός που αποτυπώνει τη στροφή των παιδιών στον ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι 750 παιδιά σώθηκαν χάρη στην επικοινωνία τους με τον Οργανισμό σε περιστατικά όπου εξέφραζαν αυτοκτονικό ιδεασμό, ενώ 380 περιπτώσεις αφορούσαν άμεσο κίνδυνο.Ο κ. Γιαννόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αλλαγής προσέγγισης απέναντι στα παιδιά που εκδηλώνουν βίαιη συμπεριφορά. «Πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ταμπέλες και να αντιμετωπίζουμε μέσα στο σχολικό περιβάλλον τα παιδιά που λειτουργούν βίαια ως “θύτες” και να τα τιμωρούμε. Αντιθέτως, θα ήταν ωφέλιμο να προσπαθήσουμε να τα σώσουμε και να καλλιεργήσουμε σε αυτά την ενσυναίσθηση. Να τους δείξουμε τι είναι λάθος και τι σωστό και τις συνέπειες των πράξεών τους, ώστε να καταλάβουν γιατί πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορά. Όχι να τα φοβίσουμε, αλλά να τα βοηθήσουμε, να τους δώσουμε μια ευκαιρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης και της συνεργασίας με αρμόδιες αρχές όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς και τον ρόλο της Γραμμής SOS 1056 και του Chat 1056 στην καθημερινή υποστήριξη παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών.Η Συντονίστρια του Κέντρου για την Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό, Ιωάννα Χαρδαλούπα, τόνισε ότι «πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται ένα παιδί», επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση και η εκπαίδευση γύρω από τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Όπως ανέφερε, ο Οργανισμός υλοποιεί καθημερινά διαδραστικές και βιωματικές παρεμβάσεις από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο, ενώ παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια και σε γονείς και εκπαιδευτικούς.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι το cyberbullying αποτελεί πλέον κυρίαρχη μορφή εκφοβισμού, καθώς περιστατικά μεταφέρονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο σχολείο και αντίστροφα, με τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο να αλληλοσυνδέονται.Υπογράμμισε ότι υποστήριξη χρειάζονται όλα τα παιδιά που εμπλέκονται σε ένα περιστατικό τόσο εκείνα που βιώνουν εκφοβισμό όσο και εκείνα που ασκούν βία ή είναι παρατηρητές και ότι στόχος δεν είναι η τιμωρία μέσω φόβου, αλλά η κατανόηση των αιτιών της συμπεριφοράς και η αντιμετώπιση του φαινομένου στη ρίζα του, με βασικό πυλώνα τον σεβασμό και την ενσυναίσθηση.Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διάστασης των δράσεων, αναφέρθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό ιδρύθηκε το 2014, αποτελείται από 23 φορείς σε 13 χώρες και λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης κοινών πολιτικών πρόληψης.Παρουσιάστηκε επίσης πρόγραμμα πιστοποίησης κατά του σχολικού εκφοβισμού, το οποίο διασφαλίζει ότι ένα σχολείο διαθέτει μηχανισμούς και πρωτόκολλα για την ορθή διαχείριση περιστατικών.Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι παρεμβάσεις των 16χρονων μαθητριών Μάρω Παπαδοπούλου και Ναταλία Χαραλαμποπούλου από την ομάδα YouSmile και την Ομάδα Δικαιωμάτων του Παιδιού. Όπως ανέφεραν, από τα σχολεία λείπει η ουσιαστική ενημέρωση γύρω από το bullying και τις μορφές του, ενώ μέσα στο μάθημα δεν γίνεται επαρκής διάλογος και ανταλλαγή απόψεων ώστε να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση και να ενισχυθεί το συναισθηματικό κομμάτι των μαθητών. Πρότειναν περισσότερη συζήτηση από τις μικρές τάξεις, μικρότερα τμήματα για ουσιαστική σύνδεση μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και ενίσχυση της επικοινωνίας μέσα στη σχολική κοινότητα.Παράλληλα, επεσήμαναν ότι δεν πρέπει να μπαίνουν «ταμπέλες» θύτη και θύματος. «Η τιμωρία δεν αλλάζει τον τρόπο σκέψης. Αν πάρει μια αποβολή, μπορεί να επιστρέψει και να το επαναλάβει. Ο διάλογος, όμως, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και τελικά στην αλλαγή συμπεριφοράς», ανέφεραν, καλώντας όλους να αναλάβουν ενεργό ρόλο, καθώς «το bullying μπορεί να ξεκινήσει από εμάς, αλλά μπορεί και να τελειώσει από εμάς».Το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν σαφές: η αποτελεσματική αντιμετώπιση του εκφοβισμού απαιτεί πρόληψη, εκπαίδευση, συνεργασία και ουσιαστική ακρόαση των παιδιών, ώστε να οικοδομηθεί ένα σχολικό περιβάλλον ασφάλειας, σεβασμού και εμπιστοσύνης για όλους.