Μετρό, λεωφορεία και ηλεκτρικός αύριο (28/2): Τα δρομολόγια για τα ΜΜΜ την επέτειο των Τεμπών, αναλυτικά οι ώρες

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών
, αύριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.
Σιδηρόδρομος - Προαστιακός:
Κανένα δρομολόγιο
δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.
Μετρό και Ηλεκτρικός
Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό
θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.
Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.
Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ
) «Κηφισιά - Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.
Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:
- από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,
- από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,
- από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,
- από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.
Τραμ
Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.
Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:
Τραμ Γραμμή 7:
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και
- ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.
Τραμ Γραμμή 6:
- ο πρώτος συρμός θα αναxωρήσει στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.
Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.
Λεωφορεία - Τρόλεϊ
Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα λεωφορεία και τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.
Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.