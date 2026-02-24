Νεκρός 74χρονος στον Κηφισό: Έπεσε στο κενό από πεζογέφυρα και τον παρέσυρε φορτηγό
Νεκρός 74χρονος στον Κηφισό: Έπεσε στο κενό από πεζογέφυρα και τον παρέσυρε φορτηγό

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση - Οι Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα

Άνδρας 74 ετών έχασε τη ζωή του όταν έπεσε στο κενό τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Κηφισού.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, μετά τη συμβολή με την Πέτρου Ράλλη και σε μικρή απόσταση από το εμπορικό κέντρο River West.

Αμέσως μετά την πτώση του ο 74χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό.

Τροχαίο στον Κηφισό

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ για αρκετή ώρα εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Πειραιά.

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
