Το χιουμοριστικό σποτ της ΕΛΑΣ ενόψει της Καθαράς Δευτέρας: «Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ»

Οι διανομείς αξιολογούν το efood: το freelance μοντέλο συνεργασίας ως επιλογή ευελιξίας και αυτονομίας
Σε διευρυμένη εσωτερική έρευνα καταγράφηκε ο βαθμός ικανοποίησης καθώς και η συνολική αξιολόγηση των συνεργατών διανομέων της πλατφόρμας.
🌬️Φέτος φυσάμε….Καθαρά!!🪁— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) February 21, 2026
Καλό τριήμερο σε όλους, διασκεδάζοντας υπεύθυνα και οδηγώντας νηφάλιοι, ώστε να 👉επιστρέψουμε όλοι ασφαλείς.
Καλό Σαρακοστή.#καθαραδευτερα #κουλουμα #καλησαρακοστη pic.twitter.com/QGBgtXOmzf