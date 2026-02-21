Το χιουμοριστικό σποτ της ΕΛΑΣ ενόψει της Καθαράς Δευτέρας: «Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ»
ΕΛΑΣ Καθαρά Δευτέρα

Το χιουμοριστικό σποτ της ΕΛΑΣ ενόψει της Καθαράς Δευτέρας: «Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ»

Η καμπάνια της Ελληνικής Αστυνομίας υπενθυμίζει ότι ο χαρταετός χρειάζεται αέρα και το τιμόνι υπευθυνότητα

Το χιουμοριστικό σποτ της ΕΛΑΣ ενόψει της Καθαράς Δευτέρας: «Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ»
Με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα και τις αυξημένες μετακινήσεις της ημέρας, η ΕΛ.ΑΣ. επέλεξε να περάσει ένα απλό αλλά σαφές μήνυμα για την οδική ασφάλεια, μέσα από ένα σύντομο και απολαυστικό σποτ για την κατανάλωση αλκοόλ.

«– Τι λες, θα φυσήξει σήμερα;
– Μπα, δεν το βλέπω να φυσάει.
– Θα φυσήξει, θα φυσήξει…», είναι ο διάλογος που ακούγεται στο σποτ.

Η φράση, που αρχικά παραπέμπει στον αέρα που χρειάζεται ο χαρταετός για να πετάξει, αποκτά διαφορετικό νόημα στο τέλος, με το μήνυμα:

«Φυσάμε… Καθαρά! Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ!»



Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει με αυτόν τον τρόπο ότι η ημέρα της εξόδου και του εορτασμού δεν πρέπει να συνδυάζεται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το «φύσημα» στο αλκοτέστ μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, γι’ αυτό και το βασικό ζητούμενο παραμένει η υπεύθυνη στάση στο τιμόνι.

Το μήνυμα είναι σαφές: απολαμβάνουμε την Καθαρά Δευτέρα με ασφάλεια, προστατεύοντας τον εαυτό μας και τους γύρω μας.
