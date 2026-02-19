Ραγίζει καρδιές η αδερφή του 28χρονου εκπαιδευτικού που πέθανε στην Κρήτη: «Πως να μην νιώθεις τη μεγαλύτερη υπερηφάνεια όταν είχες τέτοιον αδερφό;»
Ο Θοδωρής Ζαμπόγιας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Κρήτη στις 11 Φεβρουαρίου
Ανείπωτος παραμένει ο πόνος σε Λάρισα, Τύρναβο και Ρέθυμνο για την ξαφνική απώλεια πριν μια εβδομάδα του 28χρονου εκπαιδευτικού, Θοδωρή Ζαμπόγια, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, στην Κρήτη.
Ο νεαρός δάσκαλος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και δεν εμφανίστηκε στο σχολείο του, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία τόσο στους φίλους, όσο και στους συναδέλφους του.
Τότε περίπου στις 19:00 το απόγευμα και μετά από ώρα αναζήτησης, οι φίλοι του μετέβησαν στο διαμέρισμά του, όπου και τον εντόπισαν νεκρό, ενώ τον αναζητούσε η αδερφή του και δεν απαντούσε στα τηλέφωνα.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο Θοδωρής έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια, μια σοβαρή καρδιολογική πάθηση, την οποία δεν γνώριζε.
Η αδερφή του Ελένη Ζαμπόγια μέσα στον πόνο της δήλωσε πολύ υπερήφανη για τον πολυαγαπημένο της αδερφό, καθώς αναρτώντας τον επικήδειο συναδέλφου του αδερφού της έγραψε: «Πώς να μην νιώθεις την ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ όταν είχες τέτοιον αδερφό????? Εγώ ΝΙΩΘΩ ΜΕΓΆΛΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ Ο ΛΑΤΡΕΜΈΝΟΣ ΜΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥΛΗΣ!! ΔΙΑΜΆΝΤΙ ΜΟΥ»
