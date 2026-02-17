Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Δύο συλλήψεις για απάτες στο Λουτράκι, εμπλέκονται και φυλακισμένοι
Από την εγκληματική τους δράση υπολογίζεται ότι είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος πάνω από 10.000 ευρώ
Εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου 15 περιπτώσεις απατών και απόπειρες ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και απάτες η οποία περιλαμβάνει ακόμη τρία άτομα εκ των οποίων τα δύο είναι ήδη έγκλειστα σε φυλακές, καθώς και άγνωστους συνεργούς τους. Από την εγκληματική τους δράση υπολογίζεται ότι είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος πάνω από 10.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τη Δευτέρα και την Τρίτη (16/17-2) σε περιοχή της Αττικής ένας 43χρονος και μία 63χρονη για απάτες στο Λουτράκι.
Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και απάτες, η οποία περιλαμβάνει ακόμη δύο ακόμα άτομα ηλικίας 45 και 63 ετών, αντίστοιχα, οι οποίοι βρίσκονται ήδη έγκλειστοι στις φυλακές, μία 44χρονη καθώς και άγνωστους συνεργούς τους.
Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, από τον Ιούνιο του 2024 έως και τη σύλληψή τους, είχαν διαπράξει συνολικά 11 περιπτώσεις απατών και τέσσερις περιπτώσεις αποπειρών αυτών, στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, παραθέτοντάς τους ψευδή στοιχεία ως αληθή, αποκομίζοντας έτσι παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.
Ως προς τη δράση τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, επιβαίνοντες σε οχήματα που κατείχαν για μικρό χρονικό διάστημα, πλησίαζαν ανυποψίαστους πεζούς ηλικιωμένους παθόντες και με το πρόσχημα ότι γνωρίζουν συγγενικά τους πρόσωπα, τους ζητούσαν να επιβιβαστούν στο όχημα και ακολούθως τους μετέφεραν σε Αυτόματα Μηχανήματα Ανάληψης χρημάτων Τραπεζών, προκειμένου οι παθόντες καθ΄ υπόδειξή τους να πραγματοποιήσουν αναλήψεις χρημάτων ή ακόμα και στις οικίες τους όπου τους έπειθαν να τους παραδώσουν οι ίδιοι χρήματα ή τιμαλφή.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.
