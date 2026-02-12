Σάρωσε Ηλεία και Αχαΐα η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στέγαστρα, έσπασε τζαμαρίες, δρόμοι πλημμύρισαν
Σάρωσε Ηλεία και Αχαΐα η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στέγαστρα, έσπασε τζαμαρίες, δρόμοι πλημμύρισαν

Ανεμοστρόβιλοι, πτώσεις δένδρων και κατολισθήσεις

Προβλήματα σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές, από την κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στον Πύργο και σε περιοχές της Ηλείας, με εκτεταμένες ζημιές.

ilialive.gr - Μετά τη Μούτελη "καταρρέει" και η Σπιάντζα


Υπενθυμίζεται ότι οι δύο νομοί είχαν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίηση «Red Code» από χθες μέχρι και την Παρασκευή.

