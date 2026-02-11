Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, βίντεο
Έντονη βροχόπτωση σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας αποτέλεσμα των ατμοσφαιρικών διαταραχών, προβλέπονται βροχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική με τη βροχή να είναι έντονη σε πολλές περιοχές. Η βροχή εκδηλώνεται αυτή την ώρα με ιδιαίτερη ένταση σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Ελευσίνα, ο Άνω Κορυδαλλός, η Σαλαμίνα, το Πέραμα, το Χαϊδάρι και ο Ασπρόπυργος. Το φαινόμενο επηρεάζει άμεσα και το κέντρο της Αθήνας, με βροχόπτωση να καταγράφεται στο Γκάζι, τους Αμπελόκηπους, τον Νέο Κόσμο και τον Βύρωνα, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στα νότια προάστια, συγκεκριμένα στη Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο, τον Άγιο Κοσμά και το Ελληνικό.
Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, βροχή σημειώνεται στην Παλλήνη, τον Παπάγου, τη Ραφήνα, το Πόρτο Ράφτη, τη Νέα Μάκρη, τα Βριλήσσια και την Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, τα φαινόμενα επεκτείνονται προς το Κορωπί, τα Καλύβια, το Μαρκόπουλο και το Σούνιο, ενώ στα δυτικά βρέχει στην Πετρούπολη, το Ζεφύρι, τη Χρυσούπολη Περιστερίου και τα Άνω Λιόσια.
Η πρώτη, από απόψε προς αύριο, Τσικνοπέμπτη, θα δώσει βροχές και καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της Τσικνοπέμπτης ο καιρός θα ανοίξει, όμως από το βράδυ έρχεται ισχυρότερη διαταραχή, με βροχές σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα διατηρηθούν έως το μεσημέρι – απόγευμα της Παρασκευής.
Η τρίτη διαταραχή αναμένεται από το Σάββατο προς την Κυριακή και θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Όλες προέρχονται από τον Ατλαντικό».
Πιο συγκεκριμένα, δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές προβλέπεται να επηρεάσουν τον καιρό της χώρας μας, η πρώτη από σήμερα (11/02) νωρίς το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/02) και η δεύτερη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/02) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους.
Η πρώτη κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί
1. Από την πρώτη διαταραχή (από νωρίς το βράδυ σήμερα (11/02) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/02) προβλέπονται:
Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες
α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης
β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη
γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες
δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.
Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν,
- στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης και
- στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.
Η δεύτερη κακοκαιρία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής
2. Από τη δεύτερη διαταραχή (από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/02) προβλέπονται:
Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες
α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής
β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.
«Ατμοσφαιρικές διαταραχές»Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ, πρόκειται για ατμοσφαιρικές διαταραχές που, όπως λέει, θα επηρεάσουν τη χώρα έως το τέλος της εβδομάδας και θα είναι ενισχυμένες λόγω του αεροχειμάρρου.
Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρίαΥπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς έρχεται διπλή κακοκαιρία, με το πρώτο κύμα να χτυπάει σήμερα (11/2) το βράδυ.
