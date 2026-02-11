Μαχαιρώματα και ξύλο με ρόπαλα στο κέντρο της Αθήνας με τραυματίες, 26 συλλήψεις – Δείτε βίντεο

Αφορμή για την αρχική συμπλοκή, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι συλληφθέντες στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών, ήταν μια κοπέλα, ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το πραγματικό κίνητρο πίσω από τη βία ήταν ο έλεγχος της διακίνησης ναρκωτικών