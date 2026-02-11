Μαχαιρώματα και ξύλο με ρόπαλα στο κέντρο της Αθήνας με τραυματίες, 26 συλλήψεις – Δείτε βίντεο
Αφορμή για την αρχική συμπλοκή, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι συλληφθέντες στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών, ήταν μια κοπέλα, ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το πραγματικό κίνητρο πίσω από τη βία ήταν ο έλεγχος της διακίνησης ναρκωτικών

Με μαχαίρια, ρόπαλα και σιδηρογροθιές συγκρούστηκαν δύο φορές στο κέντρο της Αθήνας ομάδες νεαρών Αλβανών, οι οποίοι συνελήφθησαν από την Ασφάλεια Αθηνών.

Συνολικά 26 άτομα, μέλη δύο ξεχωριστών ομάδων που δρούσαν με στρατιωτική πειθαρχία, έλυσαν τις διαφορές τους στα Κάτω Πατήσια. Τρεις από αυτούς κατέληξαν σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, καθώς δέχθηκαν μαχαιριές στον θώρακα, κοντά στην καρδιά.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr, αποτυπώνεται η πρώτη συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε συγκεκριμένα στις 21 Δεκεμβρίου 2025. Στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται μια ομάδα ατόμων να επιτίθεται με μανία σε δύο άνδρες, χρησιμοποιώντας μαχαίρια. Οι δράστες φαίνεται να αδιαφορούν πλήρως για τους δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες που παρακολουθούσαν έντρομοι όσα διαδραματίζονταν μπροστά στα μάτια τους.

Δείτε το βίντεο:


Λίγες ημέρες μετά, σημειώθηκε νέα σύγκρουση μεταξύ των δύο ομάδων στους δρόμους των Κάτω Πατησίων.


Το κίνητρο και τα ευρήματα των ερευνών

Αφορμή για την αρχική συμπλοκή, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι συλληφθέντες στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών, ήταν μια κοπέλα. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το πραγματικό κίνητρο πίσω από τη βία ήταν ο έλεγχος της διακίνησης ναρκωτικών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 97 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης
- 52 γραμμ. κοκαΐνης
- 51 γραμμ. μεθαμφεταμίνης
- 6 μαχαίρια
-  Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
