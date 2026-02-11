Κομοτηνή: Συνελήφθη γυναίκα που έκλεψε κοσμήματα και έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο της υπαλλήλου για να ξεφύγει
Κομοτηνή: Συνελήφθη γυναίκα που έκλεψε κοσμήματα και έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο της υπαλλήλου για να ξεφύγει

Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι - Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών

Στη σύλληψη μιας γυναίκας για ληστεία κοσμηματοπωλείου προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Τρίτης (10/2) στην Κομοτηνή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα μπήκε χθες στο κατάστημα και αφαίρεσε διάφορα κοσμήματα. Ωστόσο, μία υπάλληλος την αντιλήφθηκε και επιχείρησε να τη σταματήσει. Τότε η γυναίκα έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο της υπαλλήλου και διέφυγε.

Λίγο αργότερα η Αστυνομία κατάφερε να την εντοπίσει και να τη συλλάβει. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, όπλα και ναρκωτικά. Τα κοσμήματα που εκλάπησαν, βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και επεστράφησαν στο κατάστημα.

Η υπάλληλος που δέχθηκε επίθεση με υδροχλωρικό οξύ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.
