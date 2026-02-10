Τραγωδία στην Ελευσίνα: Ρίχναμε πετσέτες για να σταματήσουμε την αιμορραγία της γυναίκας, λέει μάρτυρας
ΕΛΛΑΔΑ
Ελευσίνα Δυστύχημα Μητέρα

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Ρίχναμε πετσέτες για να σταματήσουμε την αιμορραγία της γυναίκας, λέει μάρτυρας

Τα παιδιά έλεγαν «η γιαγιά μας, η γιαγιά μας» ενώ η κόρη του θύματος ήταν σε απελπιστική κατάσταση 

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Ρίχναμε πετσέτες για να σταματήσουμε την αιμορραγία της γυναίκας, λέει μάρτυρας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με μεγάλη καθυστέρηση, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για το πολύ σοβαρό περιστατικό, έφτασε το ασθενοφόρο, λέει αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας στην Ελευσίνα, όταν γυναίκα
παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η κόρη της ενώ έκανε όπισθεν.

Φτάνω στο σημείο και ακούγονταν φωνές, είχαν ήδη καλέσει το ΕΚΑΒ, είπε η μάρτυρας και πρόσθεσε ότι «βάλαμε τα παιδιά μέσα στην πολυκατοικία για να μην είναι παρόντα».

Τα παιδιά έλεγαν «η γιαγιά μας, η γιαγιά μας» ενώ η κόρη «ήταν σε σε απελπιστική κατάσταση», είπε η ίδια στον ΣΚΑΪ.

Η πόρτα σφηνωμένη στο δέντρο, «πετούσαμε πετσέτες για να σταματήσει η αιμορραγία», είπε η μάρτυρας.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgbc6uxty0q1)


Όπως, μάλιστα, υποστηρίζει, «κάλεσαν πάρα πολλές φορές το ΕΚΑΒ, τους έλεγαν ότι η γυναίκα πεθαίνει, το αίμα είναι πάρα πολύ, αλλά δεν έρχονταν βοήθεια. Από εδώ που είμαστε, το Θριάσιο που εφημέρευε απέχει πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο».

Κλείσιμο
«Είναι τραγικό ότι είμαστε δίπλα σε εφημερεύον νοσοκομείο σε κεντρική πόλη της Αττικής και η βοήθεια έφτασε μετά από μισή ώρα, ενώ επισημαίναμε ξανά και ξανά ότι περιστατικό είναι πάρα πολύ σοβαρό», σχολίασε.

Το ΕΚΑΒ τόνισε για το περιστατικό ότι δέχθηκε κλήση στις 13.38 και το ασθενοφόρα έφτασε στο σημείο στις 13.44. Παρέλαβε τη γυναίκα στις 13.55 για τη διακομιδή.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgbczdlc5qll)

Εν τω μεταξύ, νοσηλεύτρια που και η ίδια ήταν παρούσα στο περιστατικό είπε ότι την φώναξε η εγγονή της άτυχης γυναίκας.

Είδα την κόρη να φωνάζει στην αιμόφυρτη μητέρα της «μαμά άνοιξε τα μάτια», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «στη δουλειά έχω δει πολλά, αυτό είναι είναι κάτι το απίστευτο»,.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης