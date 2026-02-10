Μέχρι πότε πρέπει να βγάλουμε νέα ταυτότητα - Η προθεσμία, τα ραντεβού και το κόστος

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία έκδοσης και πώς κλείνεται το ραντεβού - Τι δικαιολογητικά χρειάζονται, πόσο κοστίζει η έκδοση

νέες αστυνομικές ταυτότητες, οι οποίες αντικαθιστούν σταδιακά τις παλαιού τύπου και φέρνουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο ταυτοποίησης των πολιτών.



Οι







Πότε θα πάψουν να ισχύουν οι παλιές ταυτότητες - Πώς θα κλείσετε ραντεβού για την έκδοση νέας Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, όλα τα δελτία ταυτότητας κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη αντικατάστασή τους.



Παράλληλα, η εισαγωγή του Προσωπικού Αριθμού και η αυξημένη ζήτηση που αναμένεται τους επόμενους μήνες, οδηγούν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εφαρμογή ενός συστήματος ραντεβού μέσω του gov.gr, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.



Έκδοση νέας ταυτότητας Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:



-Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.



-Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).



Κλείσιμο



-Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.



Τι αλλάζει στα ραντεβού Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει θέσει σε λειτουργία νέο σύστημα ραντεβού.



Κατά τη διαδικασία, ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μετάβαση στις, οι οποίες αντικαθιστούν σταδιακά τις παλαιού τύπου και φέρνουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο ταυτοποίησης των πολιτών.Οι νέες ταυτότητες διαθέτουν αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροτσίπ και βιομετρικά δεδομένα, όπως ψηφιακή φωτογραφία και υπογραφή, ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.Η εφαρμογή τους στοχεύει στην καταπολέμηση της πλαστογραφίας, στη διευκόλυνση των συναλλαγών με το Δημόσιο και στην ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης, με τη διαδικασία έκδοσης, το κόστος και τις προθεσμίες να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολιτών.Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, όλα τα δελτία ταυτότητας κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη αντικατάστασή τους.Παράλληλα, η εισαγωγή τουκαι η αυξημένη ζήτηση που αναμένεται τους επόμενους μήνες, οδηγούν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εφαρμογή, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:-Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.-Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).-Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση.-Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει θέσει σε λειτουργία νέο σύστημα ραντεβού.Κατά τη διαδικασία, ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα,από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία.

Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).



Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά τη δήλωση.



Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.



Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.



Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.



Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς το προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.



Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα: Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στο τμήμα ή από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και να ανέβει στο myphoto.gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικάριθμο για να συνδέσει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του. Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη 12 μήνες για άλλες κρατικές εκδόσεις. Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για όσους δεν έχουν TAXISnet, κινητό ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.



Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ): Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς και βελτιώνοντας τη διαχείριση των στοιχείων. Συντίθεται από 3 αλφαριθμητικά στοιχεία + ΑΦΜ. Αναγράφεται στις ταυτότητες από 3 Ιουνίου 2025 και ενσωματώθηκε στην ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet. Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον ΠΑ τους μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.



Δυσεύρετα τα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες Υπενθυμίζεται ότι σημαντική πίεση παρατηρείται στα αστυνομικά τμήματα, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, λόγω της αυξημένης ζήτησης για τις νέες αστυνομικές ταυτότητες. Σημειώνεται πως η παλιά ταυτότητα παραμένει σε ισχύ, ωστόσο από τον Αύγουστο του 2026 και μετά η νέα θα είναι απαραίτητη για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για ηλεκτρονικές συναλλαγές η παλιά ταυτότητα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, καθώς πήραν παράταση έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.