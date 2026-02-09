Ο ελληνικός φάκελος Επστάιν: Οι μπίζνες με τα ομόλογα της κρίσης, ο Βαρουφάκης, ο άγνωστος εφοπλιστής και η παρέα της Πάτμου
Στα αρχεία υπάρχει ανταλλαγή μηνυμάτων σχετικά με ταξίδι στην Ελλάδα και σε αυτά γίνεται αναφορά σε φιλοξενία και πρόσκληση στην Πάτμο το 2012
Στα έγγραφα για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν υπάρχουν πάνω από 1.500 αναφορές στην Ελλάδα και σε πρόσωπα από την χώρα μας. Παρότι φαινομενικά ο αριθμός είναι μεγάλο, επί της ουσίας δεν προκύπτει σε καμία από αυτές έκνομη ή τουλάχιστον ύποπτη δραστηριότητα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι είτε μπίζνες είτε προσπάθεια για μπίζνες είτε προσπάθεια κοινωνικοποίησης. Υπάρχουν βέβαια και μερικές παράξενες αναφορές, όπως αυτή μιας γυναίκας που ανακοινώνει στον Επστάιν ότι γέννησε ένα «Greek boy» (υπονοώντας ότι γνώρισε τον πατέρα του παιδιού που είναι Ελληνας μέσω αυτού), αλλά και άλλης γυναίκας, η οποία στέλνει μήνυμα το 2018 στον Επστάιν με τίτλο «Μην το πεις σε κανέναν» και του περιγράφει ότι γνώρισε «έναν μεγαλύτερο άνδρα», αναφέροντας το όνομα Ελληνα μεγιστάνα με τον οποίο έχει συνάψει σχέση. Τα ονόματα των συνομιλούντων, εδώ, είναι redacted, δηλαδή σβησμένα από τις αμερικανικές αρχές.
Δεν συμβαίνει το ίδιο με όλα όμως. Για παράδειγμα, στην ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τόμας Λάντον, ο τελευταίος τού ζητά τα στοιχεία επικοινωνίας Ελληνα μεγιστάνα (η αναφορά στο όνομά του αφαιρέθηκε) για να του μιλήσει για την κρίση στην Ελλάδα. Αναφορές γίνονται στις οικογένειες Γουλανδρή, Νιάρχου, Λιβανού, στον Παύλο και τη Μαρί-Σαντάλ κ.ά. Υπάρχουν επίσης μηνύματα Ελληνοαμερικανών, όπως του Δημήτρη Κατσιματίδη, ο οποίος τον ενημερώνει ότι συναντήθηκε με τον Ελληνα υπουργό τότε Δημήτρη Αβραμόπουλο και ζητά τη στήριξή του στη μάχη για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.
Καθώς από τις συνομιλίες δεν προκύπτει καμία παράνομη ή έστω ανήθικη πράξη, στη συγκεκριμένη περίπτωση καταγράφεται η συνομιλία μεταξύ της συνεργάτιδας του Επστάιν, Πέγκι Σίγκαλ, στελέχους ελληνικής αεροπορικής εταιρείας, και της Ολγας Γερουλάνου-Βότη. Πρόκειται για εξαδέλφη του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Παύλου Γερουλάνου και κόρη του φημισμένου καρδιολόγου Θόδωρου Γερουλάνου που συνδέεται συγγενικά με την οικογένεια του μεγάλου μαθηματικού Κωνσταντίνου Στ. Καραθεοδωρή.
Η κυρία Γερουλάνου είναι ταμίας και ενεργό μέλος της Εταιρείας κατά της Κακοποίησης Παιδιού - Σωματείου ΕΛΙΖΑ, την οποία είχαν ιδρύσει η Μαρίνα Καρέλλα με τον αείμνηστο σύζυγό της Μιχαήλ ντε Γκρες. Στην ανταλλαγή του email, η συνεργάτις του Επστάιν περιγράφει τις διακοπές στο σκάφος της Καρέλλα και έπειτα απευθύνεται στον Μίλτο Μουζάκη καθώς και στην Ολγα Γερουλάνου σχετικά με τη μετάβαση από την Τουρκία στην Πάτμο. Σε αυτούς απευθύνει μια σειρά από ερωτήσεις για τα διαδικαστικά.
Τι ακριβώς έψαχνε λοιπόν ο Επστάιν στην Ελλάδα; Η απάντηση δεν είναι μονοδιάστατη. Υπάρχει ωστόσο σίγουρα το καθαρά χρηματοπιστωτικό βλέμμα: τράπεζες, ανακεφαλαιοποιήσεις, κρατικά ομόλογα, swaps χρέους, στοιχήματα πάνω στην κρίση από έναν Επστάιν που ομολογούσε κυνικά σε email του ότι δεν… είναι long για την Ελλάδα.
Στα αρχεία, η Ελλάδα εμφανίζεται κυρίως σε υλικό που πατά πάνω στην περίοδο 2010-2015. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πώς ο Επστάιν και οι συνεργάτες του διάβαζαν την ελληνική κρίση. Ακολουθούν αναφορές του Μαρτίου του 2012 για το πώς έμαθε ο Επστάιν για τα swaps του ελληνικού χρέους (debt swaps), ενώ το 2013 εμφανίζεται παράθυρο σε επενδυτική ευκαιρία για μη ρευστά πεντάμηνα ελληνικά κρατικά ομόλογα, ως βραχυπρόθεσμο κρατικό χρέος.
Το ταξίδι στην ΠάτμοΜεταξύ άλλων, στα αρχεία υπάρχει ανταλλαγή μηνυμάτων σχετικά με ταξίδι στην Τουρκία και την Ελλάδα. Σε αυτά τα μηνύματα γίνεται αναφορά σε ελληνικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα σε φιλοξενία/πρόσκληση στην Πάτμο το 2012, με ονομαστικές αναφορές σε Καλλιόπη Καρέλλα, Γιώργο Βότη και Oλγα Γερουλάνου-Βότη, καθώς και σε συνάντηση με έναν «Eλληνα ξένο διπλωμάτη» (χωρίς ονοματεπώνυμο).
Καθώς από τις συνομιλίες δεν προκύπτει καμία παράνομη ή έστω ανήθικη πράξη, στη συγκεκριμένη περίπτωση καταγράφεται η συνομιλία μεταξύ της συνεργάτιδας του Επστάιν, Πέγκι Σίγκαλ, στελέχους ελληνικής αεροπορικής εταιρείας, και της Ολγας Γερουλάνου-Βότη. Πρόκειται για εξαδέλφη του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Παύλου Γερουλάνου και κόρη του φημισμένου καρδιολόγου Θόδωρου Γερουλάνου που συνδέεται συγγενικά με την οικογένεια του μεγάλου μαθηματικού Κωνσταντίνου Στ. Καραθεοδωρή.
Η κυρία Γερουλάνου είναι ταμίας και ενεργό μέλος της Εταιρείας κατά της Κακοποίησης Παιδιού - Σωματείου ΕΛΙΖΑ, την οποία είχαν ιδρύσει η Μαρίνα Καρέλλα με τον αείμνηστο σύζυγό της Μιχαήλ ντε Γκρες. Στην ανταλλαγή του email, η συνεργάτις του Επστάιν περιγράφει τις διακοπές στο σκάφος της Καρέλλα και έπειτα απευθύνεται στον Μίλτο Μουζάκη καθώς και στην Ολγα Γερουλάνου σχετικά με τη μετάβαση από την Τουρκία στην Πάτμο. Σε αυτούς απευθύνει μια σειρά από ερωτήσεις για τα διαδικαστικά.
Μιλώντας με τον ΤσόμσκιΣε email της 31ης Ιουλίου του 2015 προς τον Νόαμ Τσόμσκι ο Επστάιν επιχειρεί μια εκτενή αποδόμηση της τραπεζικής λογιστικής χαρακτηρίζοντάς την «παράδοξη». Ο Τσόμσκι, από την πλευρά του, καρφώνει τη διαδρομή των χρημάτων: η Ελλάδα, λέει, λειτούργησε ως αγωγός, ενώ οι πραγματικοί ωφελημένοι ήταν κυρίως οι γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Η ουσία, σε αυτή τη γραμμή, είναι ότι το πακέτο διάσωσης δεν διασώζει κατ’ ανάγκη μια χώρα, αλλά το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα που είναι εκτεθειμένο πάνω της. Ο Επστάιν συμφωνεί.
Σε άλλη ανταλλαγή email με τον Τσόμσκι (29 Ιουνίου 2015) αναδεικνύεται ο πυρήνας του επιχειρήματος περί «απεχθούς χρέους» (odious debts): ο Τσόμσκι αναφέρει ότι, σύμφωνα με οικονομολόγους, περίπου το 90% των πληρωμών προς την Ελλάδα καταλήγουν στην πραγματικότητα σε γερμανικές και γαλλικές τράπεζες που είχαν κάνει επικίνδυνες επενδύσεις και τώρα ζητούν να αποπληρωθούν. Και καταλήγει: αυτά τα χρέη, κατά τη γνώμη του, πρέπει να θεωρηθούν απεχθή και να αναδιαρθρωθούν ριζικά ή να ακυρωθούν.
Το κεφάλι του ΒαρουφάκηΣτα αρχεία υπάρχει ανταλλαγή email με την Αριάν ντε Ρότσιλντ, πρόεδρο και CEO του ομίλου Edmond de Rothschild, σχετικά με την επικείμενη αποπομπή του τότε υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, με ημερομηνία 6η Ιουλίου του 2015, δηλαδή μία ημέρα μετά το δημοψήφισμα. Την ίδια ημέρα, ο Βαρουφάκης ανακοινώνει πράγματι την αποχώρησή του με αιχμηρή δήλωση.
Η επικοινωνίαΣτην επικοινωνία η Ρότσιλντ γράφει ότι «ο Τσίπρας ήθελε το κεφάλι του Βαρουφάκη και το πήρε», ότι θα αντικατασταθεί από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και ότι έτσι «ο Τσίπρας θα κερδίσει χρόνο» εν όψει της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης, όπου «περιμένουν να βρεθεί λύση». Σε άλλα έγγραφα καταγράφεται η επικοινωνία του Επστάιν με τον Γιώργο Μαντζαβινάτο, πρώην στέλεχος Eurobank και Εθνικής, άνθρωπο του real estate που έφυγε από τη ζωή το 2023, σχετικά με επενδύσεις και ευκαιρίες σε Ελλάδα και Κεντρική - Ανατολική Ευρώπη, με εκτίμηση ότι η Ελλάδα πιθανότατα θα κατέληγε σε συμφωνία με Ε.Ε. και ΔΝΤ έως τα τέλη Ιουνίου του 2015, εξασφαλίζοντας προσωρινή σταθερότητα έως τον Σεπτέμβριο, οπότε θα απαιτούνταν επιπλέον 35-40 δισ. ευρώ. Εκεί εντοπίζεται και η πρόταση προς τον Επστάιν: να εξετάσει είσοδο στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα.
Σε άλλη επικοινωνία, ο Επστάιν ρωτά τον Μαντζαβινάτο (Μάρτιος 2016) ευθέως: «Πιστεύεις ότι η Ελλάδα θα εγκαταλείψει το ευρώ;». Ο Μαντζαβινάτος απαντά με στοιχεία για τις συστημικές τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια (NPLs) στο 42%-45% και προσθέτει ότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνει πρωθυπουργός, η πιθανότητα Grexit θα μειωθεί σημαντικά. Αποκαλυπτικό είναι έγγραφο που δείχνει πώς ο Επστάιν εμφανίζεται να κινείται σε κύκλους που αναζητούν «εσωτερική πληροφόρηση» για την Ευρωζώνη. Σύμφωνα με μηνύματα, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Επστάιν θέλησαν να οργανώσουν συνάντηση το 2012 με κορυφαίους οικονομολόγους και θεσμικούς παράγοντες και το πρώτο όνομα που έπεσε στο τραπέζι για πρόσκληση ήταν του Λουκά Παπαδήμου.
Αλλο έγγραφο που φέρεται να προέρχεται από αρχείο της Deutsche Bank περιγράφει εσωτερική ενημέρωση για ελληνικά ομόλογα με πολύ μεγάλες αποδόσεις, τα οποία η τράπεζα πίστευε ότι δεν θα περιλαμβάνονταν στο «κούρεμα». Δηλαδή, την ώρα που το «κούρεμα» και η κρίση σάρωναν τους πιο αδύναμους, στη δευτερογενή αγορά παιζόταν παιχνίδι εκατομμυρίων για λίγους και εκλεκτούς επενδυτές, όπου φέρεται να συγκαταλέγεται και ο Επστάιν.
