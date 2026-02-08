Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Χανιά: Στο στόχαστρο «σκληρός» βραχίονας του οργανωμένου εγκλήματος
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Χανιά: Στο στόχαστρο «σκληρός» βραχίονας του οργανωμένου εγκλήματος

Η υπόθεση αφορά έναν ιδιαίτερα «σκληρό» πυρήνα που φέρεται να λειτουργεί ως επιχειρησιακός βραχίονας του οργανωμένου εγκλήματος, με ξεκάθαρη ιεραρχία, κατανεμημένους ρόλους και μεθοδική δράση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη και απόλυτα στοχευμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στα Χανιά για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με δράση που ξεπερνά τα όρια της τοπικής εγκληματικότητας και εκτείνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και εκτός Κρήτης.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας, καθώς αφορά έναν ιδιαίτερα «σκληρό» πυρήνα που φέρεται να λειτουργεί ως επιχειρησιακός βραχίονας του οργανωμένου εγκλήματος, με ξεκάθαρη ιεραρχία, κατανεμημένους ρόλους και μεθοδική δράση που δεν παραπέμπει σε μεμονωμένες πράξεις παραβατικότητας.

Η επιχείρηση αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης και συστηματικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, η οποία κινήθηκε υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας, συλλέγοντας και αξιολογώντας κρίσιμα στοιχεία και «δένοντας» τη δικογραφία χωρίς καμία διαρροή. Ο αιφνιδιασμός υπήρξε πλήρης.

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά επίσημα ο αριθμός τους ή τα αδικήματα που τους αποδίδονται. Πηγές αναφέρουν πρόσωπα με βαρύ ποινικό αποτύπωμα, γεγονός που ανεβάζει τον πήχη τόσο της αστυνομικής όσο και της δικαστικής διερεύνησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον υπερτοπικό χαρακτήρα της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές εξετάζουν διασυνδέσεις με ευρύτερα εγκληματικά δίκτυα, ανοίγοντας τον δρόμο για έρευνες και εκτός Κρήτης.

Η Ελληνική Αστυνομία τηρεί σιγή ιχθύος, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες και να αναμένεται να αποσαφηνίσουν το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης. Πρόκειται, σύμφωνα με έμπειρους αξιωματικούς, για μία από τις σοβαρότερες επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στα Χανιά τα τελευταία χρόνια.
