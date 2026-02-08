Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Χανιά: Στο στόχαστρο «σκληρός» βραχίονας του οργανωμένου εγκλήματος

Η υπόθεση αφορά έναν ιδιαίτερα «σκληρό» πυρήνα που φέρεται να λειτουργεί ως επιχειρησιακός βραχίονας του οργανωμένου εγκλήματος, με ξεκάθαρη ιεραρχία, κατανεμημένους ρόλους και μεθοδική δράση