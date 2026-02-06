Ο σύντροφος της Άννας Στρατινάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου: Δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, όλα είναι νόμιμα
Ο σύντροφος της Άννας Στρατινάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου: Δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, όλα είναι νόμιμα
Οι συμβάσεις που έχει συνάψει μέσω εταιρειών συμφερόντων του αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης τονίζει
Ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση διασπάθισης κονδυλίων με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, εξέδωσε ο Ανδρέας Γεωργίου, σύντροφος της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Άννας Στρατινάκη.
Στην ανακοίνωσή του , ο Ανδρέας Γεωργίου απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σύνδεση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας με την υπόθεση διασπάθισης κονδυλίων, καταγγέλλοντας ευθέως «ποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας» και στοχοποίησή του πριν καν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.
Παράλληλα, σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι οι συμβάσεις που έχει συνάψει μέσω εταιρειών συμφερόντων του αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, όπως τονίζει, με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης που βρίσκονται στον πυρήνα της ερευνώμενης υπόθεσης.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι συμβάσεις ήταν γνωστοποιημένες, τιμολογημένες και προέκυψαν μετά από αποφάσεις συλλογικών οργάνων, αφήνοντας σαφείς αιχμές για δυσφημιστικά συμπεράσματα από μερίδα του Τύπου και προαναγγέλλοντας προσφυγή σε κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση του ονόματός του.
Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την αγορά, λόγω της εμπλοκής του ονόματος του συντρόφου της, στην υπόθεση Παναγόπουλου.
Αναλυτικά η δήλωση του Ανδρέα Γεωργίου
«Με αφορμή τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου με αναφορές τόσο στο όνομά μου όσο και σε εταιρεία συμφερόντων μου, θεωρώ υποχρέωσή μου να δηλώσω δημόσια την πραγματική διάσταση των γεγονότων:
1)Δραστηριοποιούμαι από το 1999 στην Ελλάδα και ειδικά στο πεδίο των ψηφιακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
2)Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας, έχω αναλάβει και παρέχω δια εταιρειών συμφερόντων μου υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, GDPR, και υπηρεσιών Τεχνικού Πληροφορικής, τόσο στη ΓΣΕΕ όσο και στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΕ. Ειδικά για την εταιρεία συμφερόντων μου, η οποία αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων, έχουν αναληφθεί και εκτελούνται υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με ετήσιες συμβάσεις ύψους 38.025,00€ για τα έτη 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026, ήτοι σύνολο 228.150,00€
Αναφέρω επίσης ότι δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας καλύπτουν ως προς το αντικείμενό τους την εγκατάσταση προγραμμάτων προστασίας των συστημάτων πληροφορικής των ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ και ΚΕΚ ΓΣΕΕ από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των προσφερομένων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται και μηνιαίες αναφορές για την λειτουργία και την άμυνα των πληροφοριακών συστημάτων των ανωτέρω πελατών μου.
Οι συμβάσεις έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet και οι υπηρεσίες τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικειμένου, το οποίο είναι πραγματικό, απολύτως εκτελεστέο και αποδείξιμο.
Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών έχουν προκύψει μετά από απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων, κατόπιν διαδικασίας επιλογής.
Αποκαθιστώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα κι έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη που θα την αναδείξει, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, αλλά και ούτε πριν ερευνηθεί μια υπόθεση σε βάθος, να προκύπτουν καταδικαστικά συμπεράσματα από τον Τύπο, δημιουργώντας πεδίο σοβαρής δυσφήμισης του προσώπου μου για την οποία επιφυλάσσομαι να αντιμετωπίσω με κάθε νόμιμο μέσο».
Στην ανακοίνωσή του , ο Ανδρέας Γεωργίου απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σύνδεση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας με την υπόθεση διασπάθισης κονδυλίων, καταγγέλλοντας ευθέως «ποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας» και στοχοποίησή του πριν καν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.
Παράλληλα, σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι οι συμβάσεις που έχει συνάψει μέσω εταιρειών συμφερόντων του αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, όπως τονίζει, με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης που βρίσκονται στον πυρήνα της ερευνώμενης υπόθεσης.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι συμβάσεις ήταν γνωστοποιημένες, τιμολογημένες και προέκυψαν μετά από αποφάσεις συλλογικών οργάνων, αφήνοντας σαφείς αιχμές για δυσφημιστικά συμπεράσματα από μερίδα του Τύπου και προαναγγέλλοντας προσφυγή σε κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση του ονόματός του.
Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την αγορά, λόγω της εμπλοκής του ονόματος του συντρόφου της, στην υπόθεση Παναγόπουλου.
Αναλυτικά η δήλωση του Ανδρέα Γεωργίου
«Με αφορμή τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου με αναφορές τόσο στο όνομά μου όσο και σε εταιρεία συμφερόντων μου, θεωρώ υποχρέωσή μου να δηλώσω δημόσια την πραγματική διάσταση των γεγονότων:
1)Δραστηριοποιούμαι από το 1999 στην Ελλάδα και ειδικά στο πεδίο των ψηφιακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
2)Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας, έχω αναλάβει και παρέχω δια εταιρειών συμφερόντων μου υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, GDPR, και υπηρεσιών Τεχνικού Πληροφορικής, τόσο στη ΓΣΕΕ όσο και στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΕ. Ειδικά για την εταιρεία συμφερόντων μου, η οποία αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων, έχουν αναληφθεί και εκτελούνται υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με ετήσιες συμβάσεις ύψους 38.025,00€ για τα έτη 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026, ήτοι σύνολο 228.150,00€
Αναφέρω επίσης ότι δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας καλύπτουν ως προς το αντικείμενό τους την εγκατάσταση προγραμμάτων προστασίας των συστημάτων πληροφορικής των ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ και ΚΕΚ ΓΣΕΕ από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των προσφερομένων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται και μηνιαίες αναφορές για την λειτουργία και την άμυνα των πληροφοριακών συστημάτων των ανωτέρω πελατών μου.
Οι συμβάσεις έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet και οι υπηρεσίες τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικειμένου, το οποίο είναι πραγματικό, απολύτως εκτελεστέο και αποδείξιμο.
Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών έχουν προκύψει μετά από απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων, κατόπιν διαδικασίας επιλογής.
Αποκαθιστώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα κι έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη που θα την αναδείξει, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, αλλά και ούτε πριν ερευνηθεί μια υπόθεση σε βάθος, να προκύπτουν καταδικαστικά συμπεράσματα από τον Τύπο, δημιουργώντας πεδίο σοβαρής δυσφήμισης του προσώπου μου για την οποία επιφυλάσσομαι να αντιμετωπίσω με κάθε νόμιμο μέσο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα