Ο σύντροφος της Άννας Στρατινάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου: Δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, όλα είναι νόμιμα

Οι συμβάσεις που έχει συνάψει μέσω εταιρειών συμφερόντων του αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης τονίζει