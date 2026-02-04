Milliyet: Τούρκοι πολίτες αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω εταιρειών Βουλγαρίας και άλλων χωρών της ΕΕ
Milliyet: Τούρκοι πολίτες αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω εταιρειών Βουλγαρίας και άλλων χωρών της ΕΕ
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρακτική αυτή εντοπίζεται κυρίως σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας και ειδικά στον Έβρο
Τούρκοι πολίτες αποκτούν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει σε εκτενές ρεπορτάζ της η τουρκική εφημερίδα Milliyet.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρακτική αυτή εντοπίζεται κυρίως σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας και ειδικά στον Έβρο, όπου περιλαμβάνεται και η Αλεξανδρούπολη. Όπως αναφέρεται, Τούρκοι πολίτες προχωρούν σε αγορές ακινήτων μέσω εταιρειών που έχουν ιδρυθεί σε χώρες της ΕΕ, ενώ γίνεται λόγος και για Τούρκους με βουλγαρικό διαβατήριο που έχουν αποκτήσει σημαντικό αριθμό ακινήτων στην περιοχή.
Η Milliyet σημειώνει ότι το θέμα έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο, με την ελληνική κυβέρνηση να δηλώνει ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα και να ανακοινώνει την πρόθεσή της να τροποποιήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Όπως αναφέρεται, οι ελληνικές αρχές σχεδιάζουν να αυστηροποιήσουν τους ελέγχους στις αγορές ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές και να ζητούν την αποκάλυψη των πραγματικών ιδιοκτητών σε περιπτώσεις αγορών μέσω εταιρειών.
Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και σε περιοχές όπως η Ορεστιάδα και το Διδυμότειχο, ενώ σημειώνεται ότι οι αγορές ακινήτων από Τούρκους πολίτες μέσω εταιρειών θα υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Σε περίπτωση μη έγκρισης, τα συμβόλαια θα θεωρούνται άκυρα, ενώ προβλέπονται κυρώσεις.
Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι το ελληνικό κοινοβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου για τα ακίνητα στις παραμεθόριες περιοχές, με στόχο την παρακολούθηση των αγορών σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον Τούρκων πολιτών για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με την Milliyet να κάνει λόγο για σημαντική άνοδο των τουρκικών επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρακτική αυτή εντοπίζεται κυρίως σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας και ειδικά στον Έβρο, όπου περιλαμβάνεται και η Αλεξανδρούπολη. Όπως αναφέρεται, Τούρκοι πολίτες προχωρούν σε αγορές ακινήτων μέσω εταιρειών που έχουν ιδρυθεί σε χώρες της ΕΕ, ενώ γίνεται λόγος και για Τούρκους με βουλγαρικό διαβατήριο που έχουν αποκτήσει σημαντικό αριθμό ακινήτων στην περιοχή.
Η Milliyet σημειώνει ότι το θέμα έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο, με την ελληνική κυβέρνηση να δηλώνει ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα και να ανακοινώνει την πρόθεσή της να τροποποιήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Όπως αναφέρεται, οι ελληνικές αρχές σχεδιάζουν να αυστηροποιήσουν τους ελέγχους στις αγορές ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές και να ζητούν την αποκάλυψη των πραγματικών ιδιοκτητών σε περιπτώσεις αγορών μέσω εταιρειών.
Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και σε περιοχές όπως η Ορεστιάδα και το Διδυμότειχο, ενώ σημειώνεται ότι οι αγορές ακινήτων από Τούρκους πολίτες μέσω εταιρειών θα υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Σε περίπτωση μη έγκρισης, τα συμβόλαια θα θεωρούνται άκυρα, ενώ προβλέπονται κυρώσεις.
Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι το ελληνικό κοινοβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου για τα ακίνητα στις παραμεθόριες περιοχές, με στόχο την παρακολούθηση των αγορών σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον Τούρκων πολιτών για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με την Milliyet να κάνει λόγο για σημαντική άνοδο των τουρκικών επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα