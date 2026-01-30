110η Σύνοδος Πρυτάνεων: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ζητούν ουσιαστική στήριξη για τη μετάβαση από το brain drain στο brain gain

Χρηματοδότηση: Υποδομές, φοιτητική μέριμνα και νέοι πόροι

Ανθρώπινο δυναμικό: Υποστελέχωση και κινητικότητα

Κυβερνοασφάλεια: Κοινή απειλή, κοινή αντιμετώπιση

Ακαδημαϊκά ζητήματα και δείκτες χρηματοδότησης

Κλείσιμο

Νομοθετικές παρεμβάσεις και λειτουργία των ΕΛΚΕ

Με σαφείς προτάσεις για τη χρηματοδότηση, τη στελέχωση, την κυβερνοασφάλεια και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ ολοκληρώθηκαν στον Βόλο την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 οι εργασίες τηςτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, που φιλοξενήθηκε από τοΤο κεντρικό σύνθημα της Συνόδου «Πανεπιστήμια σε Νέα Εποχή: Από τοστο– Καινοτομία, Εξωστρέφεια, Συμπερίληψη και Εκσυγχρονισμός» αποτυπώθηκε ουσιαστικά στις συζητήσεις και, κυρίως, στα συμπεράσματα που διαμόρφωσαν οι Πρυτάνεις, αναδεικνύοντας ότι η αναστροφή της φυγής επιστημονικού δυναμικού προϋποθέτει σταθερή χρηματοδότηση, επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και λειτουργικά πανεπιστήμια.Η Σύνοδος επανέλαβε ότι η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων παραμένει ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση και τη συντήρηση των υποδομών. Όπως επισημάνθηκε, οι πόροι που προβλέπονται από το ΕΠΑ 2026-2030 δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ΑΕΙ, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση πρόσθετων χρηματοδοτικών πηγών.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης των κονδυλίων για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών και φοιτητριών, ως βασική προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής και ισότιμης πρόσβασης στις σπουδές.Οι Πρυτάνεις ανέδειξαν εκ νέου το χρόνιο πρόβλημα της υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε διοικητικό προσωπικό, επισημαίνοντας ότι χωρίς επαρκές ανθρώπινο δυναμικό υπονομεύεται η ποιότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα του διοικητικού προσωπικού, τονίστηκε ότι θα πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Πανεπιστημίων για κάθε μετακίνηση, κατά το πρότυπο που ισχύει για τους Δήμους και τις Περιφέρειες.Η Σύνοδος κατέγραψε την κυβερνοασφάλεια ως ένα από τα πλέον κρίσιμα και ταχέως αναδυόμενα ζητήματα για την ανώτατη εκπαίδευση. Οι Πρυτάνεις ζήτησαν από την πολιτική ηγεσία υποστήριξη και χρηματοδότηση κοινών εργαλείων και υποδομών, ώστε τα Πανεπιστήμια να μπορούν να αντιμετωπίσουν συντονισμένα τις αυξανόμενες ψηφιακές απειλές.Στο πεδίο των ακαδημαϊκών θεμάτων, η Σύνοδος πρότεινε οι εισακτέοι και εισακτέες των ακαδημαϊκών ετών 2024-25 και εφεξής να λαμβάνουν διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια με τους ίδιους όρους, που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του Ν. 4957/2022.Παράλληλα, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής για την επικαιροποίηση και αναμόρφωση των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών της ΕΘΑΑΕ, που συνδέονται με την ετήσια κατανομή της τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ.Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε για τα προβλήματα που δημιουργεί η εφαρμογή του Ν. 5140/2024 στη διαχείριση των έργων μέσω των ΕΛΚΕ, λόγω της υποχρεωτικής χρήσης τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως επισημάνθηκε, η ρύθμιση αυτή αυξάνει σημαντικά τη γραφειοκρατία, προκαλεί καθυστερήσεις και επιβαρύνει υπέρμετρα το διοικητικό έργο, καθιστώντας τη διαχείριση των προγραμμάτων σχεδόν αδύνατη. Για τον λόγο αυτό, η Σύνοδος ζητά την εξαίρεση των ΕΛΚΕ από τη συγκεκριμένη διάταξη.