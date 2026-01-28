Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Καταιγίδες και στην Αττική αύριο
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Καταιγίδες και στην Αττική αύριο
Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται από αύριο Πέμπτη (29-01-2026) κυρίως στη δυτική Ελλάδα, σε νησιά του Ιονίου, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου
Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου.
Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται από αύριο Πέμπτη (29-01-2026) κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Στην Αττική ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν το μεσημέρι.
Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.
- Στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.
- Στη Θράκη από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ.
- Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
- Στην Αττική πρόσκαιρα το μεσημέρι.
Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται από αύριο Πέμπτη (29-01-2026) κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Στην Αττική ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν το μεσημέρι.
Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.
- Στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.
- Στη Θράκη από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ.
- Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
- Στην Αττική πρόσκαιρα το μεσημέρι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα