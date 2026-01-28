Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Καταιγίδες και στην Αττική αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού ΕΜΥ Δυτική Ελλάδα Νησιά Αττική Βροχές Καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Καταιγίδες και στην Αττική αύριο

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται από αύριο Πέμπτη (29-01-2026) κυρίως στη δυτική Ελλάδα, σε νησιά του Ιονίου, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Καταιγίδες και στην Αττική αύριο
Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται από αύριο Πέμπτη (29-01-2026) κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Στην Αττική ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν το μεσημέρι.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

- Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

- Στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

- Στη Θράκη από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ.

- Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

- Στην Αττική πρόσκαιρα το μεσημέρι.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης