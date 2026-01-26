Διακόπτεται η λειτουργία του The Birth Center, η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου - Λάτση
Η κυρία Κούρκουλου Λάτση γνωστοποίησε πως «για το προσεχές διάστημα, το Κέντρο δεν θα πραγματοποιεί φυσικούς τοκετούς στις εγκαταστάσεις του»
Τη «διακοπή λειτουργίας για λόγους επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων και οργανωτικής αναδιάρθρωσης» του πρώτου ανεξάρτητου Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα «The Birth Center», ανακοίνωσε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση.
Η κυρία Κούρκουλου γνωστοποίησε πως «για το προσεχές διάστημα, το Κέντρο δεν θα πραγματοποιεί φυσικούς τοκετούς στις εγκαταστάσεις του». Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η ίδια έκανε λόγο για μια δύσκολη απόφαση, αναφέροντας πως «το συγκεκριμένο μοντέλο έχει αποδειχτεί μη βιώσιμο βάσει των δεδομένων συνθηκών που επικρατούν σήμερα στη χώρα μας».
«Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να πω ότι αποδέχομαι και παραδέχομαι το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί, στην αποτυχία αυτού του project, γιατί είναι και μία προσωπική μου αποτυχία», αναφέρει μεταξύ άλλων η Εριέττα Κούρκουλου.
Αναλυτικά όσα είπε στο βίντεο:
«Καλησπέρα σε όλους
Μετά από τέσσερα χρόνια σκληρής δουλειάς, πραγματικής αφοσίωσης και πίστης σε ένα σπουδαίο όραμα, δυστυχώς καλούμαι να ανακοινώσω το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα. Αυτή η απόφαση, είναι μια απόφαση που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εμένα. Δυστυχώς, δεν μου αφήνεται πλέον καμία άλλη επιλογή. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει αποδειχτεί μη βιώσιμο, βάσει των δεδομένων συνθηκών που επικρατούν σήμερα στη χώρα μας. Εγώ μέχρι και από πριν λίγες μέρες ήμουν διατεθειμένη να δώσω χρόνο -τον χρόνο που θεωρούσα ότι χρειαζόταν το συγκεκριμένο εγχείρημα για να ορθοποδήσει. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό λόγω των εσωτερικών μας συνθηκών, πράγμα το οποίο με λυπεί πραγματικά και ειλικρινά.
Οπότε εδώ είμαστε, σε μία πολύ δύσκολη στιγμή και ημέρα για όλους μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πω ότι αποδέχομαι και παραδέχομαι το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί, στην αποτυχία αυτού του project, γιατί είναι και μία προσωπική μου αποτυχία. Να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τις γυναίκες που περίμεναν πως και πως να γεννήσουν στο κέντρο μας και να τονίσω ότι αυτό δεν είναι μια αποτυχία του μαιοκεντρικού μοντέλου φροντίδας. Το μαιοκεντρικό μοντέλο φροντίδας και ο σεβασμός στον τοκετό της γυναίκας είναι κάτι το οποίο έχει τεράστια ανάγκη η χώρα μας, είναι κάτι το οποίο θα συνεχίζω με κάθε τρόπο να στηρίζω και μακάρι να μου δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να κάνω κάτι παρόμοιο εντός μαιευτηρίου, είτε είναι ιδιωτικό, είτε δημόσιο. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα αγκαλιαζόταν πολύ πιο εύκολα από την ελληνική κοινωνία.
Να σας ευχαριστήσω όλους για την πίστη σας, τη θετική σας ενέργεια, για το πόσο αγκαλιάσατε το εγχείρημα από την πρώτη μέρα. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η υποστήριξη στην υλοποίηση του project και να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια και να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας.
