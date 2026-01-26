Πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε απευθείας αναθέσεις χωρίς έλεγχο - Ποιους εμπλέκει, η κόντρα με την Αποστολάκη - Δείτε βίντεο



Τι λένε πηγές της ΝΔ

Η εξέταση μάλιστα είχε αρκετές εντάσεις και ειρωνικά σχόλια όταν η κυρία Χαλκιά υποστήριξε ότι η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κάνει συνεχώς χρήση του περιεχομένου των αγωγών που έχουν καταθέσει εναντίον της εταιρείες και αγροτικοί συνεταιρισμοί:Γιατί χωρίς να σας το ζητήσει κανείς σπεύσατε να πείτε ότι δεν σχετίζεστε με τον Γαργαλάκο και την neuropublic (ανταγωνιστές της Cognitera): Γιατί το περιεχόμενο των εξώδικων της Cognitera εσείς κυρίως επικαλείστε στην εξεταστική: Τι είπατε κυρία μου;: Αυτό που σας είπα: Τι είπατε κυρία μου. Σας παρακαλώ. Σας είπε κανείς εδώ μέσα ότι είστε με τον κ. Γαργαλάκο;: Ναι εσείς.: Τι είπατε κυρία μου; Εκτεθήκατε. Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε να την επαναφέρετε στην τάξη: Την ώρα που απαντούσα με χλευάζατε. Οπότε μιλούσα για την Cognitera γελούσατε και γυρνούσατε πίσω … να λέμε την αλήθεια.: Είστε εδώ αναρμοδίως. Από που μάθατε εσείς ενώ είστε υπάλληλος της ΜΟΔ όσα μας καταθέσατε σήμερα ;: Σας είπα ότι καταθέτω έγγραφα που βρήκα από ανοικτά δεδομένα.: Είπατε ότι μάθατε . Από πού μάθατε;: Έμαθα από τα έγγραφα που βρήκα από ανοικτά δεδομένα: Έχετε πληροφοριοδότες στον ΟΠΕΚΕΠΕ;: Όχι: Φύγατε από το 2014 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τότε είστε βουτηγμένη στη Διαύγεια και ψάχνετε.: Οχι. Από το 2021 που έκανα αίτηση στον διαγωνισμό για την θέση διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ.: Και στεναχωρηθήκατε που δεν βγήκατε;: Δεν περίμενα ότι θα επιλεγόμουν όπως δεν περίμενα ότι θα έβγαινα 3η. Περίμενα ότι θα με είχαν κόψει νωρίτερα: Μιλάτε για την περίοδο 2020 και σπεύσατε να διευκρινίσετε ότι δεν συνδέετε όσα καταλογίζετε με την κυβέρνηση αλλά με τον Βάρρα. Γιατί;: Γιατί είναι ο πιο επικίνδυνος πρόεδρος: Γιατί σπεύσατε να απαλλάξετε την κυβέρνηση; Η κυβέρνηση επέλεξε τον Βάρρα;: Δεν καταλάβατε! Όσα είπα και όσα κατέθεσα συνδέονται με ποινικές ευθύνες της διοίκησης. Οι πολιτικές ευθύνες ανήκουν σε όλους: Είπατε ότι δεν είστε νομικός, πως κρίνετε τις ποινικές ευθύνες ;: Δεν είμαι νομικός αλλά ξέρω πολύ καλά τις δημόσιες συμβάσεις είτε ως υπάλληλος ευρωπαϊκής αρχής είτε στην ΜΟΔ. Αν έβλεπα σε όλες τις συμβάσεις που έγιναν έστω και μια υπογραφή υπουργού θα έλεγα ότι έχει ποινική ευθύνη.: Ευτυχώς που η απόδοση ποινικών ευθυνών γίνεται από τη Δικαιοσύνη και όχι από υπάλληλο ΜΟΔ. Καλύτερα να μην ακούσουμε την γνώμη σας γιατί δεν έχει καμία σημασία: Δεν θα μου πείτε τι θα πω όπως δεν σας επιβάλλω και εγώ τι θα πείτε . Θα σας παρακαλέσω να με αφήνετε να απαντώ όπως νομίζω. Και στην εισήγηση μου όπως σας διάβασα ρίχνω τις πολιτικές ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2000 και έπειτα και στην δική μου του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω. Το τι θα γίνει και αν υπάρχουν πολιτικοί εμπλεκόμενοι θα το βρείτε εσείς, είναι σίγουρο! Εγώ σας έφερα συμβάσεις που αφορούν διοικητικά πρόσωπα ανώτερα και ανώτατα και αυτά είναι ποινικά: Γιατί καταθέσατε την καταγγελία σας στην Οικονομική εισαγγελία και όχι στην ευρωπαϊκή; Μήπως γιατί θεωρείτε αστεία την δικογραφία;: Κάνετε λάθος. Η καταγγελία εστάλη και στην ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με κάλεσαν και μου είπαν ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει και ένα ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι συμβάσεις τις οποίες καταγγέλλω πληρώθηκαν με εθνικούς πόρους: Είναι γελοία η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας;: Είναι αστήρικτη. Αυτό που διάβασα ότι ο Βορίδης κατηγορείται για το Συμφωνώ είναι αστήρικτο.: Είναι και γελοίο;: Ναι είναι και γελοίο: Λέτε ότι ο Βορίδης είναι αθώος και επικαλείστε τον λόγο της τιμής σας: Επικαλείστε μια ανάρτηση στο Facebook για όνομα του θεού. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όπως ο κ. Βάρρας δεν θα έπρεπε να είναι στο γραφείο του πρωθυπουργοπύ. Εφόσον όλοι συνομολογείτε ότι δεν πρέπει να είναι ζητήστε προανακριτική για τον πρωθυπουργό: Το τι θα κάνουμε είναι δικό μας θέμα: Και το τι λέω είναι δικό μου θέμα: διαβάζω την ανάρτηση σας: Δεν καταλάβατε ότι ειρωνεύομαι τις προτάσεις προανακριτικής χωρίς δικογραφίες . Θα σας κάνω φίλη μου στο Facebook να διαβάζετε καλύτερα τις αναρτήσεις μου: Φοβάμαι δεν θα έχω χρόνο: Οπως δεν έχω και εγώ να βλέπω τα τικ τοκ σας: Είστε στρατευμένη: Εσείς θα έπρεπε να είστε στρατευμένη στην αλήθεια: Ο κ. Γεωργαντάς έκανε καλό που έκλεισε την πόρτα στον Ξυλούρη και πως αξιολογείτε την θητεία του κ Γεωργαντά;: Στην συνάντηση που έκανα με τον κ. Γεωργαντά κάναμε αναλυτική συζήτηση για το gov και πως θα λειτουργήσει ο οργανισμός. Όταν ο Γεωργαντάς αλλαχθηκε του έστειλα μήνυμα και του είπα ότι λυπάμαι που φεύγετε. Εκτιμώ θετικά ότι έκανε ο κ. Γεωργαντάς την περίοδο που ήταν υπουργός.Η εξέταση επανήλθε στο ζήτημα υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι επί διοίκησης Σημανδράκου έμπαιναν παράτυπα στο σύστημα και πλήρωναν “μπλοκαρισμένα” ΑΦΜ. Σύμφωνα πάντα με την κυρία Χαλικιά με τον τρόπο αυτό πληρώθηκαν από τους Σημανδράκο - Τυχεροπούλου 13 ιεραρχικές προσφυγές με πάνω από 870 χιλ. ευρώ αν και είχαν αρχικά απορριφθεί τελεσίδικα.θέλατε κάτι να μας πείτε για τις ιεραρχικές προσφυγές;Οι ιεραρχικές προσφυγές δεν αποφασίζονται έτσι. Περνάνε πρώτα από την περιφερειακή διεύθυνση γίνονται ενστάσεις, υπάρχουν απαντήσεις και στο τέλος πάνε στα κεντρικά για να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Αυτές οι 13 ιεραρχικές είχαν απορριφθεί. Όλες. Είχαν απορριφθεί από τα περιφερειακά και είχε απαντήσει αρνητικά ο τότε πρόεδρος Δ. Μελάς. Άρα η μια από τις 13 υποθέσεις που αφορούσε την κυρία 72 ετών δεν έπρεπε να πληρωθεί ή έπρεπε να επιστρέψει ως αχρεώστητα 432 χιλ ευρώ.και τελικά τι έγινεενώ είχε τελειώσει η διαδικασία έρχεται τελικά απόφαση έγκρισης. Απόφαση χωρίς σκεπτικό. Όχι μόνο για την 72χρονη αλλά και για τις 13 προσφυγές.Πώς πληρώθηκαν;: Θα το δείτε και εσείς από τα έγγραφα, μπήκε στο σύστημα ο υπάλληλος με τον κωδικό 1700 και πληρώνει. Πληρώνει τα 432 χιλ. στην 72χρονη που είχε απορριφθεί.Αφού ήταν αρνητικά όλα ποιος αποφάσισε την πληρωμή;Ο Σημανδράκος και η Τυχεροπούλου. Φαίνονται στα χαρτιά. Πληρώθηκαν οι 13 ιεραρχικές προσφυγές με πάνω από 870 χιλ ευρώ.Πηγές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν πως οι καταγγελίες της Δήμητρας Χαλικιά στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκθέτουν την Παρασκευή Τυχεροπούλου και τον Ευάγγελο Σημανδράκο.Συγκεκριμένα οι πηγές της ΝΔ σημειώνουν: «Πλήρως εκτεθειμένα βρίσκονται, πλέον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ανέδειξαν τη Παρασκευή Τυχεροπούλου ως αρχάγγελο της κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013 – 2014 (συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη) Δήμητρα Χαλικιά (προερχόμενη από την ΔΗΜΑΡ). Και αυτό γιατί η κυρία Χαλικιά αποκάλυψε το ρόλο που διαδραμάτισε η κυρία Τυχεροπούλου όλα τα προηγούμενα χρόνια.Ειδικότερα, η κυρία Χαλικιά άφησε σαφέστατες αιχμές κατά της κυρίας Τυχεροπούλου λέγοντας ότι ήταν σε όλες τις επιτροπές παραλαβής αλλά δήλωσε ότι δεν πέρασε κανέναν έλεγχο στο σύστημα. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, για πρόσφατη δήλωση της κυρίας Τυχεροπούλου πως μέσα στον οργανισμό υπάρχει μια οργάνωση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα σχολίασε: "Φαίνεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία και ελπίζω ότι και ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να την βάλει στο δρόμο της αυτοκριτικής".Αναφερόμενη στην περίοδο θητείας στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ του κ. Σημανδράκου υποστήριξε ότι δόθηκαν δεκάδες απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία Cogniterra και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ήταν χαρακτηριστικό πως κατά την κυρία Χαλικιά ο πηγαίος κώδικας πληρώθηκε τρεις φορές για το ίδιο πράγμα.Επιπλέον, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Γρηγόρη Βάρρα ότι χωρίς να έχει δικαίωμα πήρε τις βάσεις δεδομένων και στοιχεία για ΑΦΜ στο σπίτι του, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ε.Ε.Η κυρία Χαλικιά (η οποία υπηρέτησε και ως γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας επί ΣΥΡΙΖΑ) προέβη επίσης σε μια καταγγελία που εμπλέκει σε όλο το κύκλωμα υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αλλαγές των δηλώσεων ΟΣΔΕ.Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε ότι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έμπαιναν στο σύστημα και άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. "Τον Σεπτέμβριο του 2021 θα δείτε ότι κάποιος κύριος Νεκτάριος Σαμαράς έχει μπει μέσα και πληρώνει αυτά τα 98 ΑΦΜ (είχαν κοπεί από τον τότε πρόεδρο Δ. Μελά). Υπάρχει και ένας άλλος κωδικός που δεν είχε όνομα, ο 1700. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εν ολίγοις στην αποπληρωμή του 2021 πληρώθηκαν αυτοί που είχαν κοπεί νομίμως. Αυτό γίνεται στην διοίκηση του κ. Σημανδράκου", κατέληξε.Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανάφερε ο κ. Λαζαρίδης η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι ώστε η επιτροπή και ο ελληνικός λαός να μάθει ποιος ή ποια κρύβεται πίσω από αυτόν τον κωδικό.