Νέα επιδείνωση του καιρού με λασποβροχές από το βράδυ της Κυριακής, έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο - Καταιγίδες εκ νέου στην Αττική

«Καιρική ανάπαυλα» το Σαββατοκύριακο με λίγες βροχές και νεφώσεις - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η 48ωρη κακοκαιρία (Δευτέρα - Τρίτη), πού θα δούμε βροχές, χιόνια και 20άρια!





Νέα κακοκαιρία από την Κυριακή 25/1: Τι να περιμένουμε από αύριο το βράδυ, πώς θα επηρεαστεί η Αττική







-Δευτέρα -Τρίτη κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.



Ειδικότερα, τη Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχές και



Γιώργος Τσατραφύλλιας, «το σύστημα που φαίνεται να επηρεάζει ξανά την Αττική, προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη δυναμική».







Νοτιάδες μέχρι 8-9 μποφόρ:



Χιόνια:



Τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά.



Σαχαριανή σκόνη:



Κυριακή-Δευτέρα κυρίως δυτική και νότια Ελλάδα.



Θερμοκρασία:



Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κοντά στους 20 βαθμούς στα πεδινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδα.



Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή 25/01 και κυρίως το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, θυελλώδεις νοτιάδες αλλά και αφρικανική σκόνη με 20άρια.Πιο αναλυτικά,Βροχές-καταιγίδες προβλέπονται:-Δευτέρα -Τρίτη κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.Ειδικότερα, τη Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες και στην Αττική Όπως προβλέπει ο, «το σύστημα που φαίνεται να επηρεάζει ξανά την Αττική, προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη δυναμική».-Την Κυριακή στο Ιόνιο και τη Δευτέρα και Τρίτη στο Αιγαίο.Τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά.Κυριακή-Δευτέρα κυρίως δυτική και νότια Ελλάδα.Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κοντά στους 20 βαθμούς στα πεδινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδα.

Ο καιρός σήμερα Προβλέπονται βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ανατολική Αττική, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Εύβοια, την Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου, βαθμιαία στη δυτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 9 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 12, στη Θράκη από 3 έως 12, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 3 έως 14, στη Στερεά από 5 έως 16 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 2 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 16, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 15-18 βαθμούς και στην Κρήτη από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το πρωί κυρίως στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 11 βαθμούς.



Ο καιρός την Κυριακή 25-01-2026 Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Από το βράδυ στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 5 με 7 και στο Ιόνιο από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και από το απόγευμα 5 με 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19 και στα δυτικά και τη νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός τη Δευτέρα 26-01-2026 Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια.



Ο καιρός την Τρίτη 27-01-2026 Στα ανατολικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες σποραδικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια πρόσκαιρα 7, στρεφόμενοι βαθμιαία μετά το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.



Ο καιρός την Τετάρτη 28-01-2026 Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.