Δίωξη για σωρεία κακουργημάτων στα μέλη κυκλώματος που «πείραζε» τις αντλίες καυσίμων και έκλεβε τους καταναλωτές
Δίωξη για σωρεία κακουργημάτων στα μέλη κυκλώματος που «πείραζε» τις αντλίες καυσίμων και έκλεβε τους καταναλωτές
Έρχονται εντάλματα σύλληψης για πέντε ακόμη πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δεν έχουν συλληφθεί
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για σωρεία κακουργημάτων σε βάρος των 13 συλληφθέντων ως μέλη κυκλώματος που «πείραζαν» με ειδικό λογισμικό τις αντλίες καυσίμων κατακλέβοντας τους καταναλωτές, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Την ίδια στιγμή επίκειται, όμως, και η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος πέντε ακόμη προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δεν έχουν συλληφθεί.
Συγκεκριμένα, σε βάρος των 13 συλληφθέντων ασκήθηκαν κατά περίπτωση ποινικές διώξεις για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών- εκροών, διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.
Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από στελέχη του ελληνικού FBI μετά από επιχείρηση που έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (20/1) κατά την οποία διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 εμπλεκόμενα πρατήρια, εννέα σπίτια, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.
Σύμφωνα με τις αρχές από την παράνομη δράση τους οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε μία πενταετία.
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος τους οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή. Αναμένεται πάντως να ζητήσουν και λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Την ίδια στιγμή επίκειται, όμως, και η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος πέντε ακόμη προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δεν έχουν συλληφθεί.
Συγκεκριμένα, σε βάρος των 13 συλληφθέντων ασκήθηκαν κατά περίπτωση ποινικές διώξεις για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών- εκροών, διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.
Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από στελέχη του ελληνικού FBI μετά από επιχείρηση που έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (20/1) κατά την οποία διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 εμπλεκόμενα πρατήρια, εννέα σπίτια, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.
Σύμφωνα με τις αρχές από την παράνομη δράση τους οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε μία πενταετία.
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος τους οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή. Αναμένεται πάντως να ζητήσουν και λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα