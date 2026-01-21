Δίωξη για σωρεία κακουργημάτων στα μέλη κυκλώματος που «πείραζε» τις αντλίες καυσίμων και έκλεβε τους καταναλωτές
ΕΛΛΑΔΑ
Ποινική δίωξη Καύσιμα Συλλήψεις Εγκληματική οργάνωση Πρατήριο καυσίμων Απάτη Βενζινάδικα

Δίωξη για σωρεία κακουργημάτων στα μέλη κυκλώματος που «πείραζε» τις αντλίες καυσίμων και έκλεβε τους καταναλωτές

Έρχονται εντάλματα σύλληψης για πέντε ακόμη πρόσωπα  που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δεν έχουν συλληφθεί

Δίωξη για σωρεία κακουργημάτων στα μέλη κυκλώματος που «πείραζε» τις αντλίες καυσίμων και έκλεβε τους καταναλωτές
Βασιλική Κόκαλη
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για σωρεία κακουργημάτων σε βάρος των 13 συλληφθέντων ως μέλη κυκλώματος που «πείραζαν» με ειδικό λογισμικό τις αντλίες καυσίμων κατακλέβοντας τους καταναλωτές, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Την ίδια στιγμή επίκειται, όμως, και η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος πέντε ακόμη προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δεν έχουν συλληφθεί.

Συγκεκριμένα, σε βάρος των 13 συλληφθέντων ασκήθηκαν κατά περίπτωση ποινικές διώξεις για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών- εκροών, διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από στελέχη του ελληνικού FBI μετά από επιχείρηση που έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (20/1) κατά την οποία διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 εμπλεκόμενα πρατήρια, εννέα σπίτια, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.

Σύμφωνα με τις αρχές από την παράνομη δράση τους οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε μία πενταετία.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος τους οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή. Αναμένεται πάντως να ζητήσουν και λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Βασιλική Κόκαλη

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

Ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες για τους πελάτες, με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Νέα «σελίδα» για το δίκτυο καταστημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες – Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα»!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Flexidea

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η ελληνική εταιρεία γιόρτασε με εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες τα Χριστούγεννα και τις εορτές του νέου έτους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης