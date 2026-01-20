Η οικογένεια του 42χρονου οδηγού που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Αμαλιάδα δωρίζει τα όργανά του
Η οικογένεια του 42χρονου οδηγού, που κατέληξε σήμερα μετά από ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, καθώς είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα της 5ης Ιανουαρίου στην Αμαλιάδα.

Όπως αναφέρει το patrisnews, πρόκειται για τον Παναγιώτη Δημόπουλο, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ από το βράδυ του δυστυχήματος.

Υπενθυμίζεται πως στο ίδιο τροχαίο είχε χάσει ακαριαία τη ζωή του ο 34χρονος συνεπιβάτης, Βασίλης Κορίτας. Το όχημα που οδηγούσε ο 42χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο Ι.Χ., στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί άνδρες, και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολώνα στην οδό Αντωνίου Πετραλιά.

Ο 34χρονος σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο Δημόπουλος υπέστη βαριά τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, έπειτα από ημέρες νοσηλείας, διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός.

Μετά την ενημέρωση από τους ιατρούς, η οικογένειά του αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων, χαρίζοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Η κηδεία του 42χρονου θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη (21/1), στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
