Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Τζόκερ 18/1/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 18/1/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Στη δεύτερη κατηγορία επτά τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ
Άλλο ένα τζακ ποτ είχαμε την Κυριακή στο τζόκερ που μοίραζε ___ στην πρώτη κατηγορία.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 13, 17, 28, 29, 42 και τζόκερ το 2.
Στη δεύτερη κατηγορία επτά τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 13, 17, 28, 29, 42 και τζόκερ το 2.
Στη δεύτερη κατηγορία επτά τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα