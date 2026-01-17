Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Τέσσερις συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για απάτες, κατασχέθηκαν πάνω από 38.000 ευρώ και κοσμήματα
Τέσσερις συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για απάτες, κατασχέθηκαν πάνω από 38.000 ευρώ και κοσμήματα
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων
Δύο άνδρες, 33 και 31 ετών, και δύο γυναίκες, 38 και 24 ετών, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε απάτες συνελήφθησαν την Πέμπτη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντόπισαν όχημα με επιβαίνοντες τους τέσσερις συλληφθέντες, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τους κάλεσαν σε έλεγχο.
Κατά τον έλεγχο του οχήματος και των επιβαινόντων, βρέθηκε συνολικά στην κατοχή τους και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 38.115 ευρώ καθώς και πλήθος κοσμημάτων, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για περαιτέρω προανάκριση.
Εκεί οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα μετά από προανάκριση, εξιχνίασαν περίπτωση απάτης η οποία διαπράχθηκε λίγο πριν την σύλληψη των τεσσάρων κατηγορουμένων, όπου η 24χρονη συλληφθείσα με το πρόσχημα της παροχής βοήθειας σε γυναίκα, εισήλθε σε οικία όπου αφαίρεσε χρηματικό ποσό και διέφυγε.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ η διερεύνηση για την πλήρη εξακρίβωση της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντόπισαν όχημα με επιβαίνοντες τους τέσσερις συλληφθέντες, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τους κάλεσαν σε έλεγχο.
Κατά τον έλεγχο του οχήματος και των επιβαινόντων, βρέθηκε συνολικά στην κατοχή τους και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 38.115 ευρώ καθώς και πλήθος κοσμημάτων, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για περαιτέρω προανάκριση.
Εκεί οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα μετά από προανάκριση, εξιχνίασαν περίπτωση απάτης η οποία διαπράχθηκε λίγο πριν την σύλληψη των τεσσάρων κατηγορουμένων, όπου η 24χρονη συλληφθείσα με το πρόσχημα της παροχής βοήθειας σε γυναίκα, εισήλθε σε οικία όπου αφαίρεσε χρηματικό ποσό και διέφυγε.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ η διερεύνηση για την πλήρη εξακρίβωση της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα