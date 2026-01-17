Ειδικές θερμικές κάμερες, drone και σκυλιά στις έρευνες για τον 33χρονο γιατρό - Αναφορές ότι τον είδαν στο Ρέθυμνο
Με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργήθηκε μια εικόνα για το πώς θα είναι σήμερα ο Αλέξης Τσικόπουλος μετά από 40 ημέρες εξαφάνισης
Στο Ρέθυμνο επεκτείνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με το patris.gr οι έρευνες σήμερα μεταφέρονται από τον δήμο Φρε στην Επισκοπή Ρεθύμνου καθώς υπήρξε μια πληροφορία ότι μια γυναίκα πριν μερικές ημέρες όταν έβρεχε, τον είδε κάτω από μια γέφυρα και τον ρώτησε «που πας παιδί μου με τέτοια βροχή».
Εκείνος δεν απάντησε μόνο την ρώτησε αν έχει νερό να του δώσει. Η γυναίκα του έδωσε νερό και έφυγε.
Χθες η ομάδα εθελοντών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού έδωσε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία – προϊόν τεχνητής νοημοσύνης- που δείχνει πως θα είναι σήμερα, μετά από 40 ημέρες ο Αλέξης Τσικόπουλος ώστε να βοηθήσουν τις έρευνες.
Υπενθυμίζεται ότι με φακούς, θερμικές κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά οι εθελοντές του «Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού» ερεύνησαν σπιθαμή προς σπιθαμή την ευρύτερη περιοχή του Φρε Αποκορώνου, όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο του αγνοούμενου.
Η εικόνα που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης:
Δείτε εικόνες από την αναζήτηση του 33χρονου γιατρού:
