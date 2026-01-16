Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
ΔΥΠΑ: Ξεκινά το πρόγραμμα για άνεργες μητέρες συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, μέσω gov.gr οι αιτήσεις
Πρόκειται να δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και ακόμη 5.000 μερικής απασχόλησης
Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με την υποβολή των αιτήσεων να ξεκινά σήμερα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.
Το πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης τριών μηνών, αφορά στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων παιδιών ηλικίας έως 15 ετών.
Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και ακόμη 5.000 μερικής απασχόλησης. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 70 ή 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της ωφελούμενης, με ανώτατο όριο είτε τα 879,20 ευρώ, είτε τα 1.004,80 ευρώ, είτε τα 680 ευρώ μηνιαίως.
Στην πρώτη περίπτωση ωφελούμενες είναι άνεργες, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως δώδεκα μήνες, ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά μακροχρόνια άνεργες ή και μητέρες ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, ηλικίας έως 15 ετών, ενώ στην τρίτη περίπτωση -για όλες τις κατηγορίες- ωφελούμενων γυναικών με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
