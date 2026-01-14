Live η κίνηση: Μποτιλιάρισμα στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού, στο κόκκινο και το κέντρο - Απεργούν τα ταξί
Αυξημένη κίνηση στους βασικούς άξονες της Αττικής - Οι οδηγοί ταξί συγκεντρώνονται με τα οχήματά τους στη Σπύρου Πάτση, θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών

Με αυξημένη κίνηση ξεκίνησε η ημέρα και σήμερα, Τετάρτη 14/1, για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο Αττικής, με πολλούς δρόμους να εμφανίζουν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει η κυκλοφορία στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι, αλλά και στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Εικόνα της κίνησης στους δρόμους, ώρα 11:00




Δείτε live την κίνηση στους δρόμους


Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται, ακόμη, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και στις οδικές αρτηρίες που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά.

Πορεία ταξί στην Αθήνα, zητούν παράταση για την ηλεκτροκίνηση

Πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών θα πραγματοποιήσουν οδηγοί ταξί και σήμερα στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους που ξεκίνησε  το πρωί της Τρίτης 13/1.

Η πορεία των οδηγών ταξί ξεκινά από τη συμβολή της οδού Σπύρου Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών και μέσω κεντρικών οδών θα καταλήξει στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.



 Ήδη καταφτάνουν ταξί από Πελοπόννησο Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει πορεία των οχημάτων προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Κατά πάσα πιθανότητα η διαδρομή που θα ακολουθήσουν θα είναι η ίδια η χθεσινή.



Σημειώνεται ότι λόγω της προγραμματισμένης οχηματοπορείας πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρομολόγιο Λ. Αθηνών-Αχιλλέως-Πλ. Καραϊσκάκη-Καρόλου-Μάρνης-Πατησίων-Λ. Αλεξάνδρας-Λ. Μεσογείων-Υπ. μεταφορών.

-Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ζωντανά όπως καταγράφεται από το Δελτίο Κυκλοφορίας της Αστυνομίας, ΕΔΩ

Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό

