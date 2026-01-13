Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Οι τυχεροί αριθμοί για τα 11,3 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Στη δεύτερη κατηγορία τρεις τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ
Τζακποτ είχαμε την Τρίτη στην κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε 11,3 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 8, 10, 13, 18, 28 και τζόκερ το 7.
Στη δεύτερη κατηγορία τρεις τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.
